Отец Юлии Началовой: беды дочери начались из-за первого мужа

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Отец певицы дал первое интервью после смерти Юлии Началовой и рассказал о том, кто все-таки виноват в том, что произошло. Виктор Началов признался, что его дочь не придала должного значения мозоли на ноге, это и стало непоправимой ошибкой. “Занималась самолечением, занесла туда какую-то инфекцию, и пошло заражение крови. И аппараты хорошие подключили, и кровь чистили. Я даже не думал, что так все кончится”, — рассказал он, пишет Stathit.

Фото: www.5-tv.ru

Виктор Началов заверил, что к врачам, которые сделали все возможное в данной ситуации, у него нет никаких претензий. Также мужчина поблагодарил всех друзей и поклонников, которые все эти дни звонили со словами поддержки, а также тех, кто пришел на кладбище. Единственным человеком, о котором отец певицы высказался крайне негативно, был первый муж Юлии Началовой Дмитрий Ланской. Как оказалось, певец даже не позвонил и не пришел на похороны бывшей жены.

“Ланской не звонил. И пусть не звонит. Все беды у нас начались с него. Наверное, сейчас бы он так не поступил. Поумнел с годами, наверное. Дали ему в руки здоровую нормальную девочку, а он черт знает что наделал с ней”, — признался Виктор Началов в программе “Привет, Андрей”.

Отец певицы вспомнил, что все то время, пока Юлия лежала в коме, он с женой объехали все церкви, пытаясь вымолить у Бога свою единственную дочь. Все остальное время безутешные родители старались проводить в палате рядом с Юлией. Но случилось так, что в сам момент смерти певицы их рядом не оказалось. Виктор Началов со слезами вспомнил о последних часах жизни дочери.

“Юля была под наркозом. Я с ней разговаривал и почувствовал, что она слышит: слезки чуть-чуть потекли. И я ей сказал: “Осилим, все будет хорошо”. Мы отъехали буквально на полтора часа, и в этот период мне позвонили и сказали, что все. Страшный удар. Не дай Бог такое никому пережить”, — признался он.

Напомним, что первый муж Юлию Началовой певец Дмитрий Ланской, по собственному признанию певицы, довел ее до анорексии. На нервной почве артистка перестала есть и стала весить 42 килограмма. После этого у звезды начались серьезные проблемы со здоровьем. Врачи даже пригрозили ей бесполодием. Но певице все же удалось стать мамой. В браке с футболистом Евгением Алдониным она родила дочь Веру, с которой была очень близка.

Виктор Началов сказал, что после известия о смерти Юлии Вера проявила характер и старается держаться и не плакать. Недавно девочка написала письмо ушедшей маме. Сейчас рядом с ней постоянно находится отец.

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