Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз

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Анастасия Заворотнюк вновь стала мамой — актриса впервые показала своего младшего ребенка, дочь Милу, которая родилась в октябре прошлого года. У Анастасии уже есть двое детей, а для ее мужа, фигуриста Петра Чернышева, это первый ребенок. По словам звезды, старшие дети — дочь Анна и сын Майкл — рады появлению сестрички и с удовольствием проводят с ней все свободное время, пишет Starhit.

Пока не уточняется, родила ли 47-летняя актриса дочь сама или же воспользовалась услугами суррогатного материнства. Отметим, что несколько раз Анастасия признавалась, что готова взять ребенка из детского дома.

“Я уже давно думаю о том, чтобы взять ребенка из детдома. Было время, мы приезжали туда по несколько раз в неделю и даже брали с собой дочь Анну. Но пока не занимались сбором пакетов документов, потому это сделать очень тяжело”, — сетовала актриса.

Осенью 2017 году актрисе уже приписывали беременность после того, как она в Инстаграме опубликовала фотографию, на которой был заметен округлившийся живот, а также тарелка с овощами. Журналистам тогда удалось связаться с ее директором, которая назвала эти слухи “бредом”.

Добавим, что в 2018 году Анастасия крайне редко появлялась на светских мероприятиях и практически не снималась в кино. Только ближе к концу года, в ноябре, она вышла на каток на Красной площади, где с удовольствием позировала журналистам в длинном черном пальто и большой меховой шапке. За этим нарядом нельзя было рассмотреть изменения в фигуре.

Отметим, что с Петром Черышевым Анастасия Заворотнюк познакомилась на съемках проекта “Танцы на льду”. По слухам, именно из-за фигуриста она рассталась с партнером по сериалу “Моя прекрасная няня” Сергеем Жигуновым. Сначала актриса воспринимала Петра как друга, но затем, пообщавшись с ним ближе, поняла, что влюбилась. Многие тогда недоумевали по поводу их отношений и называли это пиар-романом, но в сентябре 2008 года парочка поженилась. С тех пор СМИ постоянно пишут об их расставании, но актриса и фигурист в прошлом году отметили 10-летие свадьбы.