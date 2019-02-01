Украина отказалась от участия в "Евровидении-2019" из-за "чрезмерной политизации" отбора

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Украина решила не участвовать в международном песенном конкурсе "Евровидение-2019" по причине чрезмерной политизации процесса национального отбора представителя от страны. Об этом сообщила в среду в пресс-службе Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ). "Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказывается от участия в международном песенном конкурсе "Евровидение-2019", - говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Как пояснила в эфире украинского общественного телеканала UA:Первый член правления НОТУ Александра Кольцова, "придерживаясь закона об общественном вещании, а также ввиду чрезмерной политизации национального отбора, общественный вещатель решил отказаться от участия в международном песенном конкурсе "Евровидение-2019".

Ранее все три финалиста украинского национального отбора отказались ехать на "Евровидение".

В этом году отбор украинского участника "Евровидения" с самого начала сопровождался скандалами. Сначала участницы группы Anna Maria, которые вышли в финал нацотбора, публично отказались называть события в Крыму весной 2014 года "агрессией России".

Ряд украинских политиков возмутило и то, что в финале национального конкурса оказалась гражданка России Юлия Юрина, представляющая группу Yuko.

Когда же национальный отбор выиграла исполнительница Maruv, зазвучали призывы запретить ей представлять Украину из-за гастролей певицы в России.

В результате НОТУ и Maruv не пришли к соглашению и не подписали контракт относительно поездки на "Евровидение". Артистка при этом заявила, что не может согласиться на кабальные условия, даже если не учитывать запрет на гастроли в России. "Не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я - музыкант, а не бита на политической арене", - сообщила она.

Опубликованные выдержки из контракта подтвердили, что украинский участник Евровидения" должен выполнять определенные "политические" требования. Так, он не имеет права "допускать высказываний, которые могут ставить под сомнение вопрос территориальной целостности и безопасности Украины". Он не должен "допускать каких-либо действий, высказываний или проявлений, которые могут иметь политический смысл или могут быть использованы в политическом аспекте". Исполнитель также не вправе гастролировать на территории Российской Федерации начиная с даты подписания договора и в течение трех месяцев после завершения конкурса.

В документе содержится и ряд других ограничений: не проводить пресс-конференций и не давать интервью по подготовке и проведению "Евровидения" без предварительного согласования, не допускать во время пребывания на сцене и видеосъемки никаких высказываний и жестов, не предусмотренных сценарием, принимать участие во всех репетициях, съемках, телевизионных, радиопрограммах, промо-турах, пресс-конференциях, интервью и других мероприятиях, определенных организатором. Кроме того, представитель страны должен самостоятельно нести все расходы, связанные с участием в конкурсе, а в случае нарушения какого-либо из обязательств обязан уплатить штраф.

После отказа Maruv выступить на "Евровидении" НОТУ начала переговоры с коллективом Freedom Jazz, который тоже не принял предложение телекомпании.

Отказались от конкурса и участники группы Kazka, написавшие в Instagram: "Нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия - объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор".

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О нежелании участвовать в "Евровидении" в случае, если ей поступит предложение от НОТУ, заранее заявила и группа Brunettes Shoot Blondes, занявшая четвертое место в финале национального отбора.

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко считает нелогичным отказ от участия в конкурсе "Евровидение", но решение НОТУ, по его словам, нужно уважать. "Если по каким-то причинам НОТУ решили прекратить переговоры с теми, кто выступал в финале, и объявить о неучастии Украины, это решение, которое они приняли в границах своих полномочий", - пояснил он эфире радиостанции "Новое время".

Кабинет министров Украины также поручил в среду изменить правила национального отбора на "Евровидение" из-за скандала вокруг украинской певицы Maruv. "Я вношу следующий проект правительственного решения: Госкомтелерадио совместно с Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) обеспечить усовершенствование правил отбора представителя от Украины для участия в песенном конкурсе "Евровидение" с учетом обстоятельств, которые вызывали широкий общественный резонанс во время отбора участника от Украины для участия в конкурсе в 2019 году", - заявил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко на заседании правительства. Данное постановление Кабмин поддержал единогласно.

Правительство также одобрило проект об обращении к Верховной раде с просьбой "немедленно рассмотреть и принять проект закона об особенностях проведения гастрольно-концертной деятельности лицами, которые принимают участие в концертах в РФ и на временно неподконтрольных Киеву территориях". "Если эти два решения будут реализованы, то мы больше не будем сталкиваться во время национального отбора с такими вещами, которые имели место сейчас", - подчеркнул Кириленко.

Полуфиналы и финал 64-го европейского песенного конкурса "Евровидение" пройдут 14-18 мая в Израиле - стране-победительнице в прошлогоднем музыкальном соревновании.

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