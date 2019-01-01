Рэпер Децл скоропостижно скончался после частного концерта в Ижевске (ВИДЕО с концерта)

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Российский рэпер Децл (настоящее имя Кирилл Толмацкий) скоропостижно скончался в ночь с субботы на воскресенье, 3 февраля, в возрасте 35 лет.

"Друзья, к сожалению, сегодня ночью произошло ужасное событие: Кирилла больше нет с нами", - сообщается в официальной группе музыканта в социальной сети "ВКонтакте".

Отец музыканта Александр Толмацкий подтвердил в своем Facebook: "Кирилла больше нет".

Как сообщил концертный директор музыканта Павел Беленец, Толмацкий скончался в Ижевске от остановки сердца после концерта на дне рождения автодилера Никиты Пантюхина. "Сегодня ночью он выступал в Ижевске. После выступления пошел в гримерку, через несколько минут ему стало плохо, - сообщил Беленец. - Предварительная информация - у него произошла остановка сердца, и он умер".

По информации "Пятого канала", музыкант скончался через полчаса после концерта.

Пользователи опубликовали в соцсетях видео из кафе Posh Lounge. На кадрах рэпер, в числе прочего, исполняет один из своих хитов - песню "Вечеринка".

Последнее, что Кирилл сам написал на своей странице в Facebook: "Пермь - Ижевск. Живописные пейзажи России..."

Следователи уже начали проверку по факту смерти Кирилла Толмацкого.

"Назначена доследственная проверка, следователи осматривают место происшествия, будет проведена судебно-медицинская экспертиза", - сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Удмуртии.

На смерть Децла: "Мои слёзы, моя печаль"

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в своем Instagram написал стихотворение на смерть 35-летнего Децла, который ушел из жизни в ночь на воскресенье.

"Ритмом музыка всяка ведома,

И с пластинок сдувая пылинки,

Вечеринка у Децела дома,

Собрался народ на поминки.

Подтянулся район и вся школа.

Кто-то снова и снова включал,

Для себя, а не для протокола,

"Мои слёзы, моя печаль".

Российский музыкант Баста (Василий Вакуленко), который в 2017 году выплатил 350 тысяч рублей рэперу Децлу в качестве компенсации за оскорбления в Twitter, выразил соболезнования родным и близким в связи с кончиной Толмацкого.

"Не стало Кирилла Толмацкого. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким. Вне зависимости от нашего конфликта и разногласий искренне жаль, что молодые так рано и несвоевременно уходят. Это большое несчастье. Светлая память", - написал Баста в своем аккаунте в Instagram.

Толмацкий родился 22 июля 1983 года в Москве в семье российского продюсера Александра Толмацкого.

Он учился в Швейцарии, после возвращения в Москву продолжил обучение в British International School.

На его счету - музыкальные альбомы "Кто? ты", "Уличный боец", aka Le Truk и другие.

Первое выступление Децла состоялось на фестивале Adidas StreetBall Challenge в 1999 году в Москве и имело успех.

А дебютный альбом "Кто? ты", вышедший в 2000 году, разошелся тиражом более миллиона копий. За этот диск Децл получил премию Record 2000 в номинации "Дебют года". Клипы на песни с этого диска (такие как "Слезы", "Вечеринка", "Кровь моя, кровь") на протяжении долгого времени находились в горячей ротации на радио и телевидении и занимали лидирующие позиции во всех национальных чартах.

За вторую пластинку "Уличный боец" рэпер получил несколько музыкальных премий, в том числе премию канала МУЗ-ТВ, "Стопудовый хит" и MTV Music Awards (Выбор зрителей России), напоминает РИА "Новости".

Спустя два года вышел третий альбом Децла под названием aka Le Truk.

Исполнитель больше не сотрудничал со своими прежними партнерами по студийной работе (в частности, Владом Валовым), все тексты писал сам. В качестве саунд-продюсера выступил тоже сам Децл. Песни "Потабачим", Legalize и "Бог есть" стали хитами.

В январе 2008 года вышел четвертый студийный альбом Децла MosVegas 2012. Сначала рэпер хотел взять себе новый псевдоним Le Truck, однако отказался от этой идеи, но прибавил с старому псевдониму твердый знак в виде старославянской буквы "ять" (ДецлЪ).

В 2010 году вышел пятый альбом Децла "Здесь и Сейчас". Также, начиная с этого года, певец стал постоянным членом жюри хип-хоп фестиваля "Битва столиц".

Затем Децл работал над трилогией "Дециллион". В марте 2014 года вышел первый альбом из трилогии - DancehallMania. Он был записан совместно с ямайскими музыкантами на местном диалекте патуа. В сентябре 2014 года вышел второй альбом трилогии - MXXXIII, в него вошли композиции разных жанров: trap, dirty south, jazzy hip-hop, electro и R&B.

Третья часть трилогии представляет собой русскоязычный альбом, над которым Децл работал совместно с рядом российских и зарубежных музыкантов.

В 2016 году Децл выпустил альбом Favela Funk, в 2018 году - альбом "Неважно кто там у руля", в который вошло 11 новых треков.

Кирилл Толмацкий снимался в фильмах "Продается дача" (2005) и "Стоп! Снято! На Байкал" (2016).

Он обладатель премии "Золотой граммофон" (2001).

У рэпера остались жена и ребенок.

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