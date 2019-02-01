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ОкрошкаСвоих никогда не бросаем

Дата публикации: Вчера, 08:31 Просмотрено: 116

Своих никогда не бросаем

Премьера трейлера «Братства» Павла Лунгина.

В День Победы 9 мая в российский прокат выходит фильм Павла Лунгина«Братство». Картина основана на событиях, произошедших в Афганистане в 1988 году, за несколько недель до вывода из страны советских войск. «Братство» рассказывает историю 108-й мотострелковой дивизии, которая собирается пройти через перевал, подконтрольный группировке моджахедов. «Лента.ру» представляет эксклюзивную премьеру трейлера военной драмы с Кириллом Пироговым и Яном Цапником в главных ролях.

lenta.ru

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