BrainStorm показали клип «Мотив» с кадрами из фильма «7 ужинов»

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Фильм «Семь ужинов» выйдет в прокат в День всех влюблённых – 14 февраля.

Группа BrainStorm на своем Youtube канале представила новый клип на песню «Мотив», которая была написана композитором Артемом Михаенкиным специально к главному фильму Дня всех влюбленных – «Семь ужинов».

«Песня Артема отлично впишется в наш репертуар, хотя для нас это такой немного взгляд со стороны на наше творчество. Что примечательно, припев песни можно отлично адаптировать под любую страну, куда мы поедем с гастролями, – говорит Ренарс Кауперс, группа Brainstorm. – Попробуйте пропеть припев «Та-та-та-та-та, та-та-та-та-та» с разными акцентами».

Это комедия Кирилла Плетнева о супружеской паре на грани развода, которую играют Полина Максимова и Роман Курцын. По задумке режиссера, молодые люди пытаются спасти отношения за семь очень необычных ужинов.

«У фильма очень интересная задумка – не сдаваться и найти оригинальный способ попробовать восстановить отношения, когда, казалось бы, все пропало и развод неминуем. Безумно интересно посмотреть кино, тем более, что в фильме много музыки, которая подчеркивает эмоции героев еще сильней, – рассказывают музыканты BrainStorm. – Мы планируем быть на премьере в полном составе, и вместе со всеми увидеть фильм».

Музыканты группы BrainStorm не только исполнили песню, но и снялись в финальной сцене картины, съемка которой проходила в одном из московских парков прошлой весной. В заглавном музыкальном видео «Мотив» собраны самые эмоциональные и чувственные фрагменты картины.

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