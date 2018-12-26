Фильм "Т-34", ради которого сдвигали все мировые премьеры, обогнал Джека Воробья и стал вторым по кассовости в РФ

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Картина "Т-34" заняла вторую строчку в списке самых кассовых российских фильмов за всю историю отечественного кино, уступив только спортивной ленте "Движение вверх". Об этом в Facebook сообщил продюсер, глава компании "Марс Медиа" Рубен Дишдишян.

"Вчера обогнали "Пиратов" ["Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки"] и стали вторым российским и третьим самым кассовым фильмом за всю историю российского проката после "Аватара" и "Движения". Поздравляю и еще раз спасибо всем кто это сделал!!", - написал он (пунктуация сохранена).

По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), которые приводит в своем посте Дишдишян, картина "Т-34" собрала в прокате более 2 миллиардов рублей. То, что картина может стать "вторым по сборам фильмов из всех фильмов, включая голливудские, после 1991 года", неделей ранее предсказывал министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" собрали в России более 2,32 млрд рублей. Общие сборы фильма "Движение вверх" составили 2,94 млрд рублей.

"Т-34" вышел в прокат 1 января. Ради новогодних российских премьер Министерство культуры сдвинуло все крупные голливудские премьеры на 13 декабря, когда одновременно вышли мультфильм о Человеке-пауке, "Бамблби" - спин-офф "Трансформеров", кинокомикс "Аквамен" и анимационный фильм "Гринч" по мотивам известной рождественской сказки.

Некоторых пользователей сети озадачило решение пустить военный фильм в новогодний прокат, а некоторые из числа посмотревших назвали его "жалким ремейком" советского фильма "Жаворонок" 1965 года, в котором также рассказывается о бегстве из плена одного из экипажей танка Т-34, который используется как мишень для улучшения характеристик немецких противотанковых орудий.

Сценарий "Жаворонка" был написан поэтами-фронтовиками Сергеем Орловым и Михаилом Дудиным на основе бытовавшей в ГДР легенды о пленных русских танкистах, которые вырвались на танке с полигона во время испытаний немецкого бронебойного оружия.

Кинокритик, главный редактор журнала "Искусство кино" Антон Долин в рецензии на "Т-34" на "Медузе" похвалил авторов за создание военного блокбастера, "почти очищенного" от пропагандистской и идеологической составляющей. В то же время он обратил внимание на то, что гонки на танках, показанные в фильме, на практике трудно осуществимы, отметил "зашкаливающий" схематизм сценария и характеров героев, явно натянутый конец.

"Чем же по существу отличается новое российское "танковое кино" от советского военного кинематографа? - рассуждает кинокритик Лариса Малюкова на страницах "Новой газеты". - В новейшей отечественной киновойне не отыскать авторской точки зрения. Вместо обращения к мифу - мифологизация истории. Вместо антивоенного духа - девиз "Можем повторить!", призыв к подвигу. Вместо жестокого умного врага - сплошные идиоты. Романтизация войны, ощущение легкости победы охватывает экран, манит к себе новые поколения зрителей".

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