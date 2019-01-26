Малобюджетный фильм о Холокосте с безмолвной героиней обошел спортивные драмы и получил двух главных "Золотых орлов" (ТРЕЙЛЕР)

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Военная драма Алексея Федорченко "Война Анны" получила премию "Золотой орел" в номинациях "Лучший фильм" и "Лучшая режиссерская работа". Церемония вручения прошла вечером 25 января.

Победа в главных номинациях экспериментальной ленты, снятой без государственной поддержки и не выходившей в широкий прокат, стала сюрпризом, пишет "Коммерсант". Федорченко, получая награду, признался, что совсем ее не ожидал, и поздравил всю команду картины.

"Война Анны" рассказывает о судьбе еврейской девочки, семью которой в 1941 году расстреляли фашисты. "Вся семья главной героини погибает во время массового расстрела. Сама она чудом остается в живых - мать закрыла ее своим телом. Больше двух лет девочка живет, прячась в нерабочем камине в комендатуре, пока деревню не освобождают от нацистов", - говорится в описании фильма на портале "Кинопоиск". За весь фильм Анна (Марта Козлова) не произносит ни слова.

Алексей Федорченко

"Реальную историю нашел в интернете, в ЖЖ, - рассказывал Федорченко. - История была короткая: взрослая женщина рассказывала о своем детстве: когда она была девочкой, пряталась в немецкой комендатуре. Это стало основой сценария. Действие происходило на Полтавщине, на Украине" (цитата по ТАСС).

Фильм снимался на средства создателей, "нескольких неравнодушных частных лиц", а также за счет вклада фонда "Генезис". Завершение работы потребовало дополнительных средств, в связи с чем был открыт сбор пожертвований на краудфандинговых платформах Boomstarter и Indiegogo.

На странице "Войны Анны" в соцсети "ВКонтакте" отмечается, что благодаря пожертвованиям фильм смог отправиться на европейские кинофестивали. Международная премьера состоялась в Роттердаме, фильм был показан на 17 международных фестивалях. В России премьера прошла в рамках конкурсной программы фестиваля "Кинотавр".

Исполнительница главной роли 8-летняя Марта Козлова была награждена специальным дипломом жюри "За создание пронзительного образа войны глазами ребенка". Картина получила гран-при российского кинофестиваля "Горький fest" и премию Гильдии киноведов и кинокритиков "Белый слон" за лучший фильм 2018 года.

"Война Анны" не выходила в широкий прокат. "Зрители посмотрели фильм в Третьяковской галерее, в музее современного искусства "Гараж", екатеринбургском Ельцин-центре и Пермском театре оперы и балета, во множестве музеев и культурных центров, и на каждом показе зал был полным", - рассказал продюсер фильма Андрей Савельев (цитата по РИА "Новости").

В пресс-службе картины сообщили, что ее выпустит в прокат один из ведущих российских дистрибьюторов, что станет "очередным экспериментом". Дата будет объявлена позже.

В номинации "Лучший фильм" "Война Анны" конкурировала со спортивными драмами "Движение вверх" и "Лед", картиной о самом разрушительном землетрясении в Армении "Спитак", а также с исторической драмой Авдотьи Смирновой "История одного назначения".

Фильм "Движение вверх", собравший в российском прокате больше 3 млрд рублей и ставший самым кассовым в РФ, стал лидером по числу статуэток. Он одержал победу в шести номинациях - "Лучшая мужская роль в кино" (Владимир Машков), "Лучшая мужская роль второго плана" (Кирилл Зайцев), "Лучший звукорежиссер", "Лучшие визуальные эффекты", "Лучший монтаж" и "Лучшая операторская работа".

"Лед" получил два "Золотых орла" - за лучшую женскую роль (Аглая Тарасова) и лучшую музыку. Премию за лучшую женскую роль второго плана получила Светлана Ходченкова ("Довлатов"). Лучшей мужской ролью на телевидении признана работа Александра Петрова в сериале "Sпарта" (он же признан лучшим мини-сериалом).

Победительницей в номинации "Лучшая женская роль на телевидении" стала Анна Михалкова (сериал "Обычная женщина"). Народный артист СССР Василий Лановой удостоен специального приза "За вклад в киноискусство". Полный список номинантов и победителей премии "Золотой орел" опубликован на сайте "Мосфильма".

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