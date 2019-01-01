Кит Харингтон кардинально сменил имидж

Дата публикации: Сегодня, 09:22 Просмотрено: 48

Актер появился на премьере мультфильма «Как приручить дракона 3» в совершенно новом, неожиданном образе.

После завершения съемок в сериале «Игра престолов» Кит Харингтон решил изменить имидж. Актер давно предупреждал поклонников, что планирует отстричь волосы и сбрить бороду, однако сделал это только сейчас.

На днях он пришел на премьеру мультфильма «Как приручить дракона 3» с густыми усами и короткой стрижкой. Фанаты не сразу узнали Кита.

Новый образ пришелся по душе далеко не всем фанатам Харингтона. Многие признали, что с усами он потерял сексуальность и стал выглядеть старше сильно старше своих лет.

Сам актер на негатив предпочитает не реагировать. Кажется, он полностью доволен новой прической, и его мало волнует, что о нем думают окружающие.

www.ok-magazine.ru