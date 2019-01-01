Мать Брэда Питта заявила, что Анджелина Джоли испортила ему жизнь

Дата публикации: Вчера, 09:45 Просмотрено: 100

Источники из близкого окружения пары утверждают, что мама актера не рада тому, как Джоли поступила с ее сыном.

Пока Брэд Питт и Анджелина Джоли пытаются договориться о деталях развода, в Сети появляются комментарии их родственников и знакомых. На этот раз журналистам портала Radar Online удалось пообщаться с инсайдером, который рассказал, что мама актера, Джейн, думает о сложившейся ситуации. Как оказалось, от происходящего женщина, мягко говоря, не в восторге.

«Джейн говорит: «Я никогда не прощу Анджелину за то, что она разрушила семью и довела Брэда до нервного срыва». С тех пор, как они расстались, Брэд почти не видится с детьми, да и Джейн редко видит внуков. Брэд с трудом сдерживает мать, чтобы та не приехала к Анджелине и лично не высказала все, что о ней думает», – утверждает источник.

Напомним, что Анджелина и Брэд познакомились на съемках фильма «Мистер и миссис Смит» летом 2004 года. В начале 2005 Питт объявил о разводе с Дженнифер Энистон, а еще через несколько месяцев — о том, что они с Энджи ждут ребенка. Эта пара была настоящей сенсацией и получила совместное прозвище — Бранджелина.

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