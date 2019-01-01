Церемония вручения "Оскара" может пройти без ведущего впервые за 30 лет

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Церемония вручения наград Американской академии киноискусств "Оскар" может в этом году пройти без ведущего. Об этом сообщил журнал Variety со ссылкой на осведомленных лиц.

По данным издания, такая перспектива стала реальной после того, как в начале декабря американский комедийный актер Кевин Харт отказался от роли ведущего церемонии после прозвучавших в его адрес обвинений в гомофобии. Причиной инцидента стали старые посты Харта в Twitter, в которых он не самым лестным образом отзывался об ЛГБТ-сообществе.

4 января на шоу Эллен Дедженерес, которая дважды вела "Оскар" и является открытой лесбиянкой, Харт выставил себя жертвой интернет-троллей, которые обрушили на него гнев общественности, чтобы разрушить его карьеру.

По слухам, академия была недовольна тем, что Дедженерес неправильно интерпретировала слова неназванного представителя "Оскара", который якобы подтвердил ей желание академиков взять Харта обратно. Сам он впоследствии заявил, что не намерен вести церемонию, и организаторы рассматривают возможность пригласить на сцену целую группу известных деятелей культуры, которые будут по очереди представлять победителей в отдельных номинациях.

Последний раз вручение "Оскаров" без ведущего происходило ровно 30 лет назад, когда вместо вступительного монолога на церемонии был показан 11-минутный музыкальный киносюжет. В 1958 году на церемонии были сразу четверо ведущих, в том числе знаменитый комик Боб Хоуп, а в 1987 году - трое. Нынешняя 91-я церемония вручения кинопремии "Оскар" состоится 24 февраля 2019 года в театре "Долби" (Голливуд).

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