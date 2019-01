Лента "Богемская рапсодия" получила "Золотой глобус" как лучший драматический фильм года

Дата публикации: Сегодня, 09:40 Просмотрено: 68

Картина "Богемская рапсодия" американского режиссера Брайана Сингера получила "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм". Церемония вручения этой кинопремии состоялась 6 января в Лос-Анджелесе.

Победители перечислены в Twitter кинопремии, трансляцию церемонии вела телекомпания NBC.

В данной номинации также были представлены фильмы "Звезда родилась" (A Star is Born, 2018) Брэдли Купера, "Черный клановец" (BlacKkKlansman, 2018) Спайка Ли, "Если Бил-стрит могла бы заговорить" (If Beale Street Could Talk, 2018) Барри Дженкинса, а также "Черная пантера" (Black Panther, 2018) Райана Куглера, отмечает ТАСС.

Американо-британская лента "Богемская рапсодия" рассказывает о головокружительном пути к успеху группы Queen и ее выдающегося вокалиста Фредди Меркьюри. Главные роли исполнили Рами Малек, Люси Бойнтон, Гвилим Ли и Бен Харди. Малек также был удостоен "Золотой глобуса" за лучшую драматическую роль. Данный "Золотой глобус" стал для Малека первым. До этого он был номинирован на эту награду за роль в сериале "Мистер робот" (Mr. Robot).

В не менее важной номинации "Лучшая комедия или мюзикл" победу одержала картина "Зеленая книга" режиссера Питера Фаррелли. Фильм рассказывает реальную историю путешествия известного джазового пианиста Дона Ширли и его водителя и охранника Тони Липа по югу США в 1962 году. В пути они пользуются так называемой "Зеленой книгой", в которой указаны безопасные места для афроамериканцев. В ленте сыграли Вигго Мортенсен, Махершала Али и Линда Карделлини. В сентябре этот фильм получил гран-при 43-го Международного кинофестиваля в Торонто. Также "Зеленая книга" уже отмечена Национальным советом кинокритиков как лучший фильм года.

В этой номинации "Зеленая книга" обошла фильмы "Фаворитка" (The Favourite, 2018) греческого режиссера Йоргоса Лантимоса, "Безумно богатые азиаты" (Crazy Rich Asians, 2018) Джона М. Чу, "Мэри Поппинс возвращается" (Mary Poppins Returns, 2018) Роба Маршалла и "Власть" (Vice, 2018) Адама Маккея. Создатели "Зеленой книги" также были удостоены "Золотого глобуса" за лучший сценарий. Кроме того, Махершала Али получил награду в категории "Лучший актер второго плана". Лучшей актрисой второго плана была признана американка Реджина Кинг за роль в картине "Если Бил-стрит могла бы заговорить" (If Beale Street Could Talk, 2018).

Кроме того, двойную победу одержала картина "Рома" (Roma, 2018) мексиканского режиссера Альфонса Куарона, которая повествует о драматической судьбе мексиканской семьи в 1970-х годах. Лента была удостоена "Золотого глобуса" в категории "Лучший иностранный фильм". В число номинантов также входили ливано-американский фильм "Капернаум" (Capernaum, 2018), бельгийско-нидерландская драма "Девочка" (Girl, 2018), германская лента "Не оглядывайся" (Never Look Away, 2018) и японская картина "Магазинные воришки" (Shoplifters, 2018).

Кроме того, Куарон за работу над этой лентой завоевал награду в одной из ключевых номинаций - "Лучший режиссер". На премию в этой категории также претендовали Брэдли Купер ("Звезда родилась", A Star is Born, 2018), Питер Фаррелли ("Зеленая книга", Green Book, 2018), Спайк Ли (Черный клановец", BlacKkKlansman, 2018) и Адам Маккей ("Власть", Vice, 2018).

Среди драматических телесериалов лучшим была признан "Американцы" Джо Вайсберга. В многосерийной ленте рассказывается о сотрудниках КГБ, которые под видом американцев живут в США. На победу претендовали также сериалы "Возвращение домой" (Homecoming), "Поза" (Pose), "Телохранитель" (Bodyguard) и "Убивая Еву" (Killing Eve).

Среди комедийных сериалов "Золотой глобус" получил "Метод Комински" (The Kominsky Method) о популярном в прошлом актере. Сыгравший в нем Майкл Дуглас также удостоен премии в номинации "Лучший актер в телесериале, комедии или мюзикле". Он стал первым обладателем премии в этом году. В число соперников Дугласа входили Джим Керри (сериал "Шучу", Kidding) и Саша Барон Коэн (сериал "Кто есть Америка?", Who Is America?).

Лучшим анимационным фильмом признана работа режиссеров Боба Персичетти, Питера Рэмзи и Родни Ротмана "Человек-паук: Через вселенные" (Spider-Man: Into the Spider-Verse).

Другие номинации

В номинации "Лучшая актриса в драматическом фильме" премию получила американская исполнительница Гленн Клоуз за роль в картине "Жена" (The Wife, 2017). Картина шведского режиссера Бьерна Рунге повествует о непростых отношениях семейной пары. Ранее Клоуз уже становилась обладательницей двух "глобусов".

Британская исполнительница Оливия Колман получила "Золотой глобус" в номинации "Лучшая актриса в комедии или мюзикле" за роль в картине "Фаворитка", (The Favourite, 2018). Соперницами Колман были Эмили Блант ("Мэри Поппинс возвращается", Mary Poppins Returns, 2018), Элси Фишер ("Восьмой класс", Eighth Grade, 2018), Шарлиз Терон ("Талли", Tully, 2017) и Констанс Ву ("Безумно богатые азиаты", Crazy Rich Asians, 2018).

В номинации "Лучший актер в комедии или мюзикле "Золотой глобус" получил британско-американский исполнитель Кристиан Бэйл за роль в картине "Власть" (Vice). Фильм повествует об американском политике Дике Чейни, который в 2001-2009 годах занимал пост вице-президента США в администрации Джорджа Буша - младшего. Роль Чейни и исполнил до неузнаваемости преобразившийся Бэйл, а экс-президента сыграл обладатель "Оскара" Сэм Рокуэлл. "Власть" была номинирована на шесть статуэток, в том числе за сценарий, режиссуру и лучшую женскую роль второго плана.

Лучшей актрисой второго плана стала американка Реджина Кинг за роль в картине "Если Бил-стрит могла бы заговорить" (If Beale Street Could Talk, 2018). Фильм рассказывает о судьбе человека, который попал в тюрьму по ложному обвинению в изнасиловании.

Леди Гага завоевала "Золотой глобус" за песню Shallow к фильму "Звезда родилась". В нем она сыграла главную роль.

Премия "Золотой глобус", ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США лишь "Оскару". Награда вручается по итогам прошедшего года в более чем двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение. Статуэтка, которую вручают победителям, представляет собой миниатюрный глобус из цинка, покрытый позолотой и обвитый кинолентой, установленный на четырехгранной колонне из мрамора.

В этом году на церемонии впервые вручат награду "За заслуги в области телевидения". Первые номинанты в этой категории будут названы в ближайшие дни. Премия названа в честь популярной американской актрисы Кэрол Бёрнетт. Она же, как ожидается, и станет ее первым лауреатом.

В прошлом году лучшим драматическим фильмом была признана картина"Три билборда на границе Эббинга, Миссури" режиссера Мартина Макдонаха. Тогда же на награду в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" претендовала драма российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь", но премию получил фильм немецкого режиссера Фатиха Акина "На пределе".

www.newsru.com