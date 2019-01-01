IMDb опубликовали свой топ-10 лучших сериалов 2018 года

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IMDb, один из самых популярных сайтов о киноиндустрии, составил свой топ-10 лучших сериалов прошедшего года.

Первую строчку занял сериал «Ходячие мертвецы», который впервые вышел еще в 2010 году. Он рассказывает о выживании людей после зомби-апокалипсиса.

Второе место у британского телесериала-антологии «Черное зеркало». На данный момент вышло уже четыре сезона, а к Новому году создатели подготовили специальную серию – «Черное зеркало: Брандашмыг». Создатели также продлили сериал на пятый сезон, но дата его премьеры пока неизвестна.

Третье место отдали американскому фантастическому сериалу «Мир Дикого Запада». Он стал одним из самых успешных сериалов HBO, побив зрительские рейтинги другого успешного проекта телеканала, сериала «Настоящий детектив». Третий сезон выйдет на экраны только весной 2020 года. Также в десятку лучших попали «Рассказ служанки», «Анатомия страсти», «Призраки дома на холме», «Американская история ужасов», «Викинги», «13 причин почему» и «Бесстыдники».

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