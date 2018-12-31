Опальный фильм о праздновании Нового года в блокадном Ленинграде выйдет в YouTube

Дата публикации: Вчера, 09:55 Просмотрено: 178

Премьера подвергшейся нападкам еще до выхода в прокат комедии "Праздник" о новогодней ночи в привилегированной семье ленинградцев во время блокады, состоится 31 декабря в 15:00 по московскому времени в YouTube. Об этом сообщил в своем Facebookрежиссер картины Алексей Красовский.

"Ютуб обещает удержать оборону и не закрывать раздачу назло врагам. То есть, фильм будет лежать с 15 часов и всегда, плата за вход и выход не взимается", - написал он. Желающие смогут заплатить за просмотр. Создатели ленты также планируют выставить на продажу "интересные штуки из фильма", если он не окупится.

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В интервью порталу "ПрофиСинема" Красовский предположил, что "Праздник", скорее всего, уже не выйдет в широкий прокат. "Строго говоря, выбор в моем случае был не между кинотеатрами и интернетом, и даже не между доходом и разорением, а между свободой и заключением. Пока у следствия нет фильма - у них нет и весомых оснований для суда", - объяснил режиссер.

Он отметил, что "решил не играть по их правилам с известным результатом, а пойти в народ - показав кино сразу всем". Ранее Красовский писал, что не пойдет за прокатным удостоверением, так как "решать, получать удовольствие от просмотра или нет, должен сам зритель".

В эфире радиостанции "Эхо Москвы" режиссер объяснил, что "Праздник" - "комедия в первую очередь о людях, которые в трудное для страны время живут очень хорошо и не очень этого стесняются - до тех пор, пока не появляются люди посторонние, и приходится немножко стесняться".

Он добавил, что актеры и творческая группа с самого начала не видели никакого глумления в сценарии "Праздника", но люди, которые помогали при съемках, "сейчас спрятались и убрали все свои имена, студии, названия из титров". Красовский объяснил это тем, что создателям фильма угрожают проверками.

В начале декабря режиссер рассказывал, что одного из создателей "Праздника" вызвали в прокуратуру Петербурга для "пояснения обстоятельств производства" фильма. Ведомство также требовало предоставить сценарий и видеоматериалы "для изучения". По словам Красовского, на создателей "Праздника" оказывают разные формы давления: от выписки "несуществующих штрафов от налоговой" до запугиваний.

"Людей раздражает комбинация слов "комедия о блокаде Ленинграда". Если давать еще слово "черная", чтобы усугубить ситуацию, произнести эти слова каким-нибудь зловещим голосом, как это умеют делать наши пропагандисты на телевидении, то покажется, конечно, какая-то страшная чернуха", - говорил Красовский в октябрьском интервью Русской службе ВВС.

"Праздник", конечно, никакая не комедия, - пишет в статье для "Медузы" кинокритик, главный редактор журнала "Искусство кино" Антон Долин. - По жанру фильм ближе всего к комедии положений, но смеяться особо не из-за чего. Напротив, смотреть его чем дальше, тем дискомфортней. Дело не в том, что Красовский якобы смеется над тем, что не должно быть смешным (над блокадой). Смешны люди, живущие в блокадном городе и не замечающие этого. <...> Это картина о том, каково жить и не замечать, что рядом умирают. И почему твоя жизнь, в особенности жизнь благополучная, так или иначе связана с чужой смертью".

Напомним, "Праздник" заочно оказался в опале из-за жанра и сомнений в том, что в блокаду у кого-то были привилегии. В беседе с "Эхо Москвы" Красовский отметил, что в Москве, в отличие от Петербурга, не знают о том, как выживала ленинградская элита.

"Приезжаешь в Москву - и здесь людям кажется, что действительно все голодали одинаково, все страдали одинаково. Только непонятно, откуда же все-таки эти привилегии сейчас взялись, как будто их тогда не было. Ну, разобщенность была, да", - сказал режиссер.

Против "Праздника" была развернута широкая кампания в СМИ. Фильм, которого пока никто не видел полностью, сочли кощунственным. Телеведущий Дмитрий Киселев сравнил его с геббельсовской пропагандой и призвал сузить "диапазон свободы самовыражения" в России. А глава Минкультуры Владимир Мединский, не читавший сценарий, хотя его ему и прислали, заявил, что "глупостей не чтец,, особенно подобных".

Между тем размещенный на YouTube трейлер "Праздника" получил почти 100 тысяч просмотров за шесть дней.

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