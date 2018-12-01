Германия требует от РФ возврата "культурных трофеев" СССР

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Германия снова призвала Россию вернуть культурные ценности, перемещенные в СССР с немецкой территории после Второй мировой войны.

Среди перемещенных культурных ценностей в том числе троянская коллекция Генриха Шлимана, поделенная между в ГМИИ имени Пушкина и Эрмитажем

Спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой считает, что до нормализации политических отношений с Берлином об этом не стоит даже думать.

О просьбе Германии заявили "Известиям" в немецком посольстве в Москве, сославшись на бюро уполномоченного по вопросам культуры в правительстве ФРГ Монику Грюттерс. Берлин при этом выразил готовность продолжать переговоры по возвращению предметах российского наследия, которые сейчас находятся на территории ФРГ, пишет газета 20 декабря.

Среди перемещенных культурных ценностей в том числе троянская коллекция Генриха Шлимана, поделенная между в ГМИИ имени Пушкина и Эрмитажем, Эберсвальдский клад, а также тысячи уникальных золотых предметов и украшений, относящихся к IX веку до н.э.

"Федеральное правительство Германии продолжает усилия по достижению мирного решения вопроса о репатриации культурного наследия и будет настаивать на проведении переговоров с представителями правительства РФ", - заявили в бюро по вопросам культуры и СМИ Германии. Там убеждены, что культурные объекты, воплощающие выдающиеся достижения нации и составляющие часть ее истории и самобытности, не должны использоваться в качестве компенсации за военные потери.

В бюро сослались на международные соглашения, в частности Гаагские правила ведения войны от 1907 года, а также напомнили, что в 2017 году из Германии в Россию вернулись некоторые произведения искусства. Основную часть их составляли картины, вывезенные немцами в 1944 году из Гатчинского дворца.

Спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой заявил изданию, что Москва не будет обсуждать этот вопрос до нормализации политического диалога с Берлином. "В нынешних условиях, когда Россия находится в европейском санкционном режиме, когда нет настоящей атмосферы доверия между странами политического диалога, вести такой разговор бессмысленно, - пояснил он.

А в ГМИИ имени Пушкина, где хранится часть оспариваемых предметов искусства, отметили, что Германия не единственная страна, кто на них претендует.

Швыдкой также напомнил, что в России действует закон 1998 года "О ценностях, перемещенных в РФ в результате Второй мировой войны и ее последствий", согласно которому большинство перемещенных предметов искусства считаются культурным наследием РФ и не могут быть переданы другим странам.

Спецпредставитель президента РФ рассказал, что, занимая в 2000 - 2004 годах должность министра культуры, он принимал участие в обсуждении возврата ценностей в ФРГ, и вещи возвращались, в частности витражи Мариенкирхе из Франкфурта-на-Одере. "Для возобновления этого процесса требуется атмосфера доверия, которой сегодня, к сожалению, нет", - отметил Швыдкой.

Эберсвальдский клад экспонировался в Эрмитаже в 2013 году, выставку тогда открывал президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель. Меркель четко дала понять, что Берлин намерен вернуть "трофейное искусство". Сейчас коллекция хранится в запасниках ГМИИ имени Пушкина.

Что касается экспонатов из раскопок Генриха Щлимана, они постоянно выставлены в зале N3 ГМИИ, и немецкие ученые имеют к ценностям обеих коллекция полный доступ, рассказал завотделом искусства и археологии античного мира музея Владимир Толстиков. Однако за рубеж перемещенные ценности вывозить нельзя.

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