Pollstar: самым успешным гастролирующим музыкантом года стал Эд Ширан с доходом 432 млн долларов

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Издание Pollstar назвало музыкантов с самыми успешными гастрольными турами в 2018 году. Портал составил список из 100 имен.

Топ-10 возглавил британский исполнитель Эд Ширан, во время мирового турне в поддержку своего альбома Divide выступивший на стадионах четырех континентов перед примерно 4,8 миллиона своих поклонников. Общий доход от его гастрольных концертов достиг 432,4 миллиона долларов. Всего было организовано 94 концертов в 53 городах.

Второе место рейтинга заняла американская кантри-поп-исполнительница Тейлор Свифт. С туром Reputation она заработала 345 миллионов долларов. Она посетила Северную Америку, Европу, Океанию и Азию, это был ее пятый концертный тур и впервые она выступала исключительно на стадионах.

На третьей строке Топ-10 расположились американские рэпер Jay-Z и певица Бейонсе. Они заработали 254 миллиона долларов во время турне On the Run II. Он состоял из 48 концертов на стадионах 39 городов Европы и Северной Америки.

В десятку самых успешных гастролирующих музыкантов также попали певица Пинк (169,2 миллиона долларов), певец Бруно Марс (167,6 миллиона долларов), группа Eagles (166 миллионов долларов), исполнитель Джастин Тимберлейк (151 миллион долларов), один из основателей Pink Floyd Роджер Уотерс (131,3 миллиона долларов), а также группы U2 (126,2 миллиона) и The Rolling Stones (116,6 миллиона долларов).

Отметим, хит Эда Ширана Shape of You был самым популярным у россиян треком на "Яндекс.Музыка" в 2017 году. А группа U2, по версии журнала Billboard, в июле 2018 года возглавила список самых высокооплачиваемых музыкантов за 2017 год.

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