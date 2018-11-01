Военная драма Хабенского "Собибор" не попала в шорт-лист премии "Оскар"

Дата публикации: Вчера, 09:15 Просмотрено: 162

Военная драма Константина Хабенского "Собибор", рассказывающая о восстании в нацистском лагере в октябре 1943 года, не вошла в шорт-лист премии "Оскар". Ранее большинство кинокритиков скептически оценивали шансы картины на победу.

В категории "Лучший фильм на иностранном языке" представлены картины из Колумбии ("Перелетные птицы", Дании ("Виновный"), Германии ("Работа без авторства"), Японии ("Шоплифтеры"), Казахстана ("Айка"), Ливана ("Капернаум"), Мексики ("Рома"), Польши ("Холодная война") и Южной Кореи ("Пылающий").

"Собибор", ставший режиссерским дебютом Хабенского, вышел в российский прокат 3 мая. Автором идеифильма был министр культуры Владимир Мединский.

Кинолента основана на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти Собибор в Польше в октябре 1943 года. Его возглавил советский офицер Александр Печерский. В фильме его роль сыграл Константин Хабенский.

Ранее главный редактор журнала "Искусство кино", обозреватель "Вести ФМ" и радио "Маяк" Антон Долин предполагал, что шансов на победу у фильма нет. Долин назвал "Собибор" международным фильмом, так как он представлен на нескольких языках и поднимает важные для американского и европейского общества темы Холокоста и Второй мировой войны. Однако, по словам кинокритика, этого недостаточно для победы.

"Хороший [для Оскара] фильм - это фильм, у которого есть американский дистрибьютор, который может продвигать интересы этого фильма, показывать его академикам и делать что-то, чтобы картина попала в номинации, может быть, даже победила. За неимением дистрибьютора эта картина все равно никаких шансов не имеет", - заявил он.

"Мне не кажется, что "Собибор" может претендовать на "Оскар". Это фильм достаточно неопытного режиссера, с большими пробелами. Поэтому в его успехе я, честно говоря, сомневаюсь", - заявлял экс-президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Виктор Матизен.

Ранее лауреатами премии от России становились фильмы "Война и мир" Сергея Бондарчука (1968), "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова (1981) и "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова (1994). На "Оскар" 2017 года от России выдвигался фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь". Лента попала в итоговый шорт-лист, но награду не завоевала.

91-я церемония вручения "Оскара" за 2018 год состоится 24 февраля 2019 года.

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