CBS выплатила заявившей о домогательствах актрисе Элайзе Душку 9,5 млн долларов

Дата публикации: Вчера, 11:10 Просмотрено: 129

Американская телекомпания CBS, чтобы избежать скандала, выплатила почти 10 миллионов долларов актрисе Элизе Душку, которая заявила о сексуальных домогательствах по отношению к ней на съемочной площадке. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times.

По ее данным, Душку, участвовавшая в прошлом году в съемках сериала производства CBS "Мистер Булл", сообщила руководству телекомпании о том, что исполнитель главной роли Майкл Уэтерли якобы позволял недопустимые высказывания в ее адрес, а также совершал другие действия непозволительного характера в ее отношении.

Как отмечается, Душку снялась в нескольких эпизодах сериала и должна была продолжить съемки, однако после случившегося приняла решение покинуть проект. CBS, по информации издания, заключила конфиденциальное соглашение с актрисой и выплатила ей 9,5 миллиона долларов.

Как сообщили представители CBS, выплаченная сумма равнозначна тому гонорару, который 37-летняя Душку получила бы, если бы осталась в сериале в качестве одной из постоянных актрис. Сама звезда Голливуда отказалась комментировать произошедшее, передает ТАСС.

Уэтерли в свою очередь признался в том, что позволял себе шутки в отношении актрисы. После того, как Душку сказала, что чувствует себя некомфортно, Уэтерли, по его словам, принес ей извинения.

Ранее директор и председатель правления CBS Лесли Мунвес был вынужден подать в отставку после того, как журнал New Yorker в конце июля опубликовал материал на основе бесед с шестью женщинами. Они утверждали, что Мунвес их домогался. Инциденты, по их словам, происходили в период с 1985 по 2006 годы.

Тема сексуальных домогательств стала крайне актуальной в США после скандала вокруг продюсера Харви Вайнштейна. С обвинениями в его адрес выступили более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. По данным агентства Bloomberg, после скандала вокруг Вайнштейна и появлением вслед за этим движения MeToo ("Я тоже"), которое призывает не скрывать факты домогательств, по меньшей мере 425 человек из киноиндустрии публично заявили о том, что стали жертвами подобных посягательств.

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