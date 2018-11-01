"Ничто не встанет на моем пути": 55-летний Квентин Тарантино впервые женился

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Американский режиссер Квентин Тарантино впервые женился в 55 лет. Как сообщает ТАСС, его женой стала 35-летняя израильская певица и модель Даниэла Пик. Свадебная церемония прошла в Лос-Анджелесе.

Тарантино и Пик познакомились в Израиле в 2009 году, когда режиссер представлял свой фильм "Бесславные ублюдки". В сентябре прошлого года пара объявила о помолвке. На вечеринке присутствовали игравшие у Тарантино актеры Брюс Уиллис, Самюэл Л. Джексон, актрисы Ума Турман и Дайан Крюгер, а также опальный продюсер Харви Вайнштейн.

55-летний режиссер ранее никогда не был женат. Он объяснял это тем, что работа занимает у него все свободное время. "Когда я снимаю фильм, я кроме этого ничего не делаю. Все ради фильма. У меня нет жены. У меня нет ребенка. Ничто не встанет на моем пути", - утверждал он.

Даниэла Пик начала карьеру в начале 2000-х с сестрой Шароной. В 2005 году они участвовали в национальном отборе на международный конкурс "Евровидение". Позже Пик занялась сольной карьерой.

Квентин Тарантино получил известность после фильма "Криминальное чтиво", который принес ему сразу несколько престижных мировых наград - "Оскар", Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля, "Золотой глобус", BAFTA, "Сезар". Все последующие его картины тоже становились важными событиями кинокультуры, Тарантино считается одним из самых влиятельных и великих режиссеров.

В августе 2019 года выйдет его новая лента "Однажды в Голливуде", герой которой - телевизионный актер, ищущий возможности пробиться в кинобизнес (Курт Расселл). Параллельно с ним тем же занимается его помощник и дублёр (Брэд Питт).

История разворачивается на фоне событий, связанных с сектой Чарльза Мэнсона и убийством актрисы Шерон Тейт, которую в новом фильме играет Марго Робби ("Отряд самоубийц", "Тоня против всех", "Волк с Уолл-Стрит"). Среди других участников фильма значатся Аль Пачино, Леонардо ди Каприо, Тим Рот, Майкл Мэдсен и звезда сериала "Мир Дикого Запада" Джеймс Марсден.

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