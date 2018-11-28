Реклама Подписка Наша редакция Недвижимость

ОкрошкаКартину Ренуара украли из аукционного дома в Вене

Дата публикации: Сегодня, 11:12 Просмотрено: 64

Неизвестные похитили из аукционного дома Dorotheum в Вене картину французского импрессиониста Пьера Огюста Ренуара "Залив, море, зеленые скалы" ("Golfe, Mer, Falaises Vertes"), передает АР.

Картину Ренуара украли из аукционного дома в Вене

Кража была совершена еще 26 ноября, но известно об этом стало только после того, как австрийская полиция спустя два дня опубликовала фотографии похитителей и призвала общественность оказать помощь в поимке преступников, уточняет "Интерфакс".

По данным АР, трое мужчин в понедельник проникли в аукционный дом и сняли со стены картину, которая была выставлена на показ на втором этаже. Затем похитители скрылись через три разных выхода из здания.

Эту картину, написанную Ренуаром в 1895 году, планировали продать на аукционе 28 ноября. Похищенное полотно оценивается примерно в 120-160 тысяч евро, сообщает Bloomberg.

www.newsru.com

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
девять - один (ответ пишите цифрами)

Окрошка Читать все

В мире Читать все