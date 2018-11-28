Картину Ренуара украли из аукционного дома в Вене

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Неизвестные похитили из аукционного дома Dorotheum в Вене картину французского импрессиониста Пьера Огюста Ренуара "Залив, море, зеленые скалы" ("Golfe, Mer, Falaises Vertes"), передает АР.

Кража была совершена еще 26 ноября, но известно об этом стало только после того, как австрийская полиция спустя два дня опубликовала фотографии похитителей и призвала общественность оказать помощь в поимке преступников, уточняет "Интерфакс".

По данным АР, трое мужчин в понедельник проникли в аукционный дом и сняли со стены картину, которая была выставлена на показ на втором этаже. Затем похитители скрылись через три разных выхода из здания.

Эту картину, написанную Ренуаром в 1895 году, планировали продать на аукционе 28 ноября. Похищенное полотно оценивается примерно в 120-160 тысяч евро, сообщает Bloomberg.

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