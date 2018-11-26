Исследовательский зонд NASA совершил успешную посадку на Марсе (ВИДЕО)

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26 ноября американский космический аппарат InSight совершил успешную посадку на Марс. Трансляция операции по снижению и посадке зонда велась на YouTube-канале NASA.

Сообщается, что зонд, предназначенный для сейсмологических исследований и запущенный с Земли в мае этого года при помощи ракеты-носителя Atlas V, сел в западной части вулканического нагорья Элизиумвблизи экватора Марса. Касание поверхности Красной планеты было зафиксировано в 22 часа 54 минуты по московскому времени, через семь минут после входа в атмосферу. Вскоре аппарат передал на Землю первый снимок.

Два спутника-кубсата Mars Cube One, запущенные вместе с миссией, вели передачу сигнала от посадочной платформы на наземные станции в ходе пролета мимо планеты, тем самым успешно выполнив свою задачу, носившую изначально экспериментальный характер, пишет N+1.

Основной задачей зонда является исследование внутреннего строения Марса и геологических процессов в недрах планеты. Зонд оснащен несколькими приборами, двумя камерами, датчиком погоды и уголковым отражателем. Главными инструментами InSight являются сейсмометр SEIS, предназначенный для измерения тектонической активности и регистрации падения метеоритов, а также электромеханический бур HP3. Оба этих инструмента будут работать рядом с посадочной платформой, куда их поместит 2,4-метровая роботизированная рука IDA.

План миссии предусматривает бурение скважины глубиной пять метров, в которую будет помещена лента с температурными датчики для измерения тепловых потоков в марсианском грунте и косвенной оценки его состава.

"Сегодня мы совершили восьмую успешную посадку на Марс за всю историю (всего таких попыток было более 20. – Прим. NEWSru.com). InSight будет заниматься изучением внутреннего строения Марса и сможет собрать полезные данные для подготовки полетом астронавтов на Луну, а затем и на Марс", – заявил глава NASA Джим Брайденстайн.

Напомним, на прошлой неделе специалисты NASA окончательно выбрали место для посадки нового марсохода, который отправится к Марсу в 2020 году. После пяти лет изучения свыше 60 районов для посадки марсохода, созданного для миссии "Марс-2020" в NASA остановили выбор на 45-километровом кратере Езеро, названном в честь села в Боснии и Герцеговине. Этот кратер расположен на западном краю равнины Изиды (гигантский ударный кратер к северу от экватора). Как предполагают ученые, некогда в районе кратера Езеро находилась речная дельта, где могли собираться органические вещества и другие потенциальные следы микроорганизмов, которые могли жить на Марсе миллиарды лет назад.

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