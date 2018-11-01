Москвич купил iPhone за 100 тысяч рублей, расплатившись ванной мелочи

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12 ноября в одном из московских магазинов сети re:Store покупатель купил iPhone стоимостью свыше 100 тысяч рублей, предложив в качестве оплаты полную мелочи ванну, передает РИА "Новости".

"В понедельник вечером в наш магазин пришли два человека, которые несли ванну, наполненную мелочью. Они сказали, что хотят купить iPhone и что в ванной 100 тысяч рублей", – рассказала представитель re:Store Людмила Семушина, уточнив, что необычные клиенты решили купить iPhone XS за 100 990 рублей.

По словам Семушиной, на подсчет денег у сотрудников магазина ушло около 2 часов. Когда нужная сумма была отсчитана, посетители покинули магазин вместе с ванной, в которой еще оставалась мелочь. Процесс подсчета запечатлели в пресс-службе re:Store, и снимок быстро распространился по соцсетям.

Напомним, iPhone XS и XS Max, а также более доступный iPhone XR были представлены компанией Apple на презентации 12 сентября. Перед стартом продаж первых двух моделей у магазина re:Store на Тверской выстроилась очередь, но в итоге ажиотаж вокруг устройств оказался заметно ниже, чем можно было ожидать.

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