Человек-создатель

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Умер Стэн Ли — автор Человека-паука, Халка и Людей Икс, изменивший мир комиксов.

Автор самых популярных супергероев в мире, писатель и бывший глава издательства Marvel Comics Стэн Ли скончался в возрасте 95 лет.

Это он создал Человека-паука, Железного человека, Халка, Тора, Доктора Стрэнджа и Черную пантеру, а также членов Фантастической четверки и Людей Икс. Уже в начале его карьеры супергерои Ли отличались от общепринятых борцов за справедливость и победителей диктаторов. Они всегда оставались людьми — с человеческими страхами, недостатками и привязанностями. Поэтому юный и неуверенный в себе Человек-паук оказывался куда ближе к читателям, нежели прилетевший с другой планеты Супермен.

Работы писателя, перенятые другими авторами, разрослись до целых мультивселенных с героями и злодеями, мутантами и антигероями. Его персонажи, многие из которых существуют уже полвека, перекочевали из комиксов в книги, мультсериалы, видеоигры и блокбастеры.

lenta.ru