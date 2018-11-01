"Храм Сатаны" судится с создателями сериала "Сабрина. Жуткие приключения" из-за статуи

Дата публикации: Сегодня, 09:22 Просмотрено: 42

Организация "Храм Сатаны" подала в суд на стриминг-сервис Netflix из-за сериала "Сабрина. Жуткие приключения". Предметом спора является использованная в сериале статуя, считающаяся символом сатанизма, сообщает Русская служба BBC.

Активисты "Сатанинского храма" заявляют, что изображение придуманной ими статуи Бафомета появляется в четырех эпизодах сериала. Netflix и Warner Bros отказались комментировать обвинения в свой адрес.

Представители "Сатанинского храма" заявляют, что Сатана является для них не сверхъестественным существом, каким предстает дьволица Бафомет в сериале, а литературным образом, символом мятежа против тирании.

Таким образом, как утверждают последователи "Сатанинского храма", Netflix и Warner Bros не только нарушили права движения, но и ввели в заблуждение зрителей сериала относительно происхождения статуи и того, что она символизирует.

Сериал "Сабрина. Жуткие приключения" основан на одноименных комиксах и является продолжением сериала "Сабрина - маленькая ведьма". Он рассказывает о ведьмах и колдунах, служащих дьяволу, используя более темную эстетику, и позиционируется как хоррор. Главной героине в нем предстоит сделать выбор между служением Сатане и помощи смертным. Недавно сериал был продлен на второй сезон.

"Храм Сатаны" - нетеистическая религиозная и политическая организация, базирующаяся в Салеме. В основе их учения - всеобщее равенство, социальная справедливость и разделение церкви и государства. Использование сатанинской символики они воспринимают как сатиру и юмор, позволяющие привлечь внимание к реальным проблемам.

www.newsru.com