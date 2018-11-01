В октябре резко возрос спрос на OnePlus

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В минувшем месяце объем продаж мобильных телефонов в Elisa по сравнению с результатом годичной давности увеличился на 4%, а ноутбуков – на 35%. Наперекор тенденциям продаж, одним из бестселлеров стал смартфон-флагман этого года от OnePlus.

Иллюстративное фото.

В течение этого октября в представительствах и э-магазине Elisa было приобретено на 4% больше смартфонов и на 35% больше ноутбуков по сравнению с октябрем прошлого года. Наибольшим спросом пользовались смартфоны Samsung, Huawei, Apple и Nokia, но очень популярным стал и бренд OnePlus, под которым выпускаются недорогие мощные смартфоны. При этом почти вдвое сократился объем продаж кнопочных мобильных телефонов.

Менеджер Elisa по телекоммуникационным услугам Майлийз Плооманн отметила, что телефоны OnePlus полюбились многим клиентам Elisa благодаря отличному соотношению цены и качества в сочетании с привлекательным дизайном. «OnePlus и другие подобные производители служат прекрасным примером того, как добротную аппаратную и программную начинку в современном стильном корпусе можно продавать по умеренным ценам, не экономя при этом на качестве». В этом месяце Elisa начала эксклюзивную продажу обновленной версии смартфона-флагмана OnePlus – OnePlus 6T.

Самым же продаваемым смартфоном-флагманом в октябре стал выпущенный в первой половине 2018 года OnePlus 6, цена которого снизилась за последние пять месяцев, что только увеличило его привлекательность. При этом опять больше всего было продано смартфонов Samsung Galaxy J3.

Другие популярные модели – Huawei P20 Lite, Galaxy A8 и новейший флагман Samsung – Galaxy S9. Местные покупатели по-прежнему отдают предпочтение недорогим смартфонам среднего ценового сегмента от уже известных, именитых брендов. Средняя продажная цена смартфона возросла на 23 евро по сравнению с показателем годичной давности и составила 389 евро.

Объем продаж ноутбуков в октябре увеличился на 35%, а планшетов – на 22%. Люди чаще всего приобретали планшеты Huawei, Apple и Samsung и ноутбуки Lenovo, Asus и Apple.

Рейтинг продаж смартфонов в октябре

1. Samsung Galaxy J3

2. Huawei P20 Lite

3. Samsung Galaxy A8

4. OnePlus 6 128GB

5. Huawei P Smart

6. Samsung Galaxy S9 64GB

7. Huawei Mate 20 Lite

8. Apple iPhone 7

9. Samsung Galaxy J6 (2018)

10. Sony Xperia XZ1 Compact

Рейтинг продаж планшетов в октябре:

1. Huawei MediaPad T5 10 16GB

2. Huawei MediaPad T3 10 16GB

3. Apple iPad 9,7 (2018) 32GB

4. Samsung Galaxy Tab A 10.1 32GB

5. Samsung Galaxy Tab A 10,5“ LTE

Рейтинг продаж ноутбуков в октябре:

1. Lenovo Yoga 530-14IKB

2. Lenovo IdeaPad 330-14IKB

3. Apple MacBook Air 13 128GB (2017)

4. Asus ZenBook UX430UN.GV037T 256GB

5. Apple MacBook Air 13 128GB (2017) RUS

Elisa Eesti AS (www.elisa.ee<http://www.elisa.ee/#_blank>) является частью концерна Elisa и лидером эстонского рынка в сегментах телекоммуникационных услуг для частных клиентов и пользователей разговорных карт. Elisa также является ведущим поставщиком платных телевизионных услуг и вторым по величине поставщиком услуг постоянного подключения к интернету в Эстонии. В сотрудничестве с Santa Monica Networks предприятие разрабатывает защищенные решения для клиентов, нуждающихся в сетевой инфраструктуре и центрах обработки данных. Цель насчитывающего 1000 работников крупного предприятия – стать главным поставщиком телекоммуникационных и развлекательных услуг в Эстонии. Elisa предлагает всем клиентам услуги мобильной связи, постоянного подключения к интернету и телевидения, помогая фирмам и государственным организациям повышать уровень эффективности и безопасности через внедрение сетевых и инфраструктурных решений на базе информационных технологий. Оборот компании в 2017 году – 157,9 млн евро.

ТААВИ ТЕДЕР

Специалист по отношениям с прессой