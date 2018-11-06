Билл Гейтс представил работающий без воды унитаз (ВИДЕО)

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Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс представил на международной выставке туалетов в Пекине высокотехнологичную модель унитаза, функционирующего без воды и необходимости подключения к канализации.

Как передает ТАСС, представленный Гейтсом инновационный унитаз при помощи химических реагентов превращает отходы в удобрение и чистую воду.

"Технологии, которые вы видите здесь, являются самым значительным достижением в области санитарии почти за 200 лет", – заявил один из самых богатых людей в мире, отметив, что новый подход к переработке человеческих отходов поможет улучшить ситуацию с младенческой смертностью и сократит расходы на борьбу с холерой, диареей и другими опасными заболеваниями, связанными с низким качеством воды и плохими санитарными условиями. Речь идет об уменьшении трат на 233 млрд долларов ежегодно.

Сообщается, что на разработку нового унитаза за семь лет было потрачено 200 млн долларов. В настоящее время прототип устройства проходит тестирование в ЮАР.

Чтобы проиллюстрировать необходимость улучшения ситуации, Гейтс принес на презентацию туалета банку с фекалиями. По его словам, это хорошее напоминание о том, что в таком небольшом образце могут содержаться 200 трлн клеток ротавируса, 20 млрд бактерий рода шигелл (вызывают различные инфекционные заболевания) и 100 тыс. яиц червей паразитов, пишет РБК.

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