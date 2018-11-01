Минкульт России не выдал прокатное удостоверение американскому фильму "Хантер Киллер" о спасении президента России при военном перевороте

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Боевик "Хантер Киллер" с Джерардом Батлером и Гэри Олдманом в главных ролях не получил прокатное удостоверение от Министерства культуры РФ. Премьера картины была запланирована на 1 ноября, теперь дистрибьютор просит кинотеатры снять сеансы фильма до выяснения причин.

"Вынуждены сообщить вам, что на данный момент у нас до сих пор нет ответа от Министерства культуры по подписанному прокатному удостоверению на фильм "Хантер Киллер", - говорится в письме компании Megogo Distribution, разосланном кинотеатрам, сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".

Дистрибьютор отмечает, что все материалы и документы были сданы им заранее, просмотровка фильма была передана за полтора месяца и никаких противопоказаний к выходу фильма или отказа в выдаче прокатного удостоверения или даже намека на это он не получал.

В течение всего дня 31 октября представители Megogo Distribution пытались узнать номер и дату выдачи прокатного удостоверения, однако не смогли этого сделать. Сотрудники Минкульта отвечали, что прокатное удостоверение находится на подписании.

Фильм "Хантер Киллер" рассказывает о том, как одноименная американская субмарина вместе с подразделением Военно-Морских сил США вступает в боевую операцию по спасению президента России из рук мятежников, пытающихся захватить власть путем военного переворота.

Трейлер на русском языке опубликован на YouTube-канале Megogo Distribution 14 августа, но имеет доступ по ссылке. Ролик же, который показывается первым в разделе фильма, размещен 5 октября, он более короткий, без упоминания России и по нему невозможно понять, о чем точно фильм. Последнее видео также опубликовано на странице фильма на сайте кинопрокатчика.

Полный трейлер

В описании фильма, опубликованном на сайте прокатчика, на Youtube-канале Megogo Distribution и "Кинопоиске", о военном перевороте в России не упоминается.

В Минкульте объяснили, в чем проблема

В пресс-службе Министерства культуры пояснили, что удостоверение не было выдано в связи с отсутствием отметки о сдаче фильма на постоянное хранение в Госфильмофонд России, пишет Znak.com.

"По нашим данным, компания сдала жесткий диск с фильмом в Госфильмофонд России 24 сентября, однако копия была ненадлежащего качества. Второй жесткий диск поступил в ГФФ только 30 октября, то есть фактически перед выходом ленты в прокат. Очевидно, что в столь короткие сроки Госфильмофонд России не мог произвести проверку диска и принять экземпляр фильма на постоянное хранение", - рассказали изданию в ведомстве.

Ранее фильм был запрещен для проката на территории Украины, как демонстрирующий силу российского оружия и спецслужб, отмечает "Коммерсант".

На 1 ноября также намечен выход в российский прокат романтической комедии Тиграна Кеосаяна "Крымский мост. Сделано с любовью!", которую ранее похвалил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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