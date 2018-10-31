Майкл Джексон в шестой раз признан самой богатой умершей знаменитостью, его наследники за год впятеро приумножили доходы

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Певец Майкл Джексон, умерший в 2009 году, в шестой раз подряд возглавил опубликованный в журнале Forbesежегодный рейтинг известных людей, культурное наследие которых продолжает приносить доходы даже после их смерти.

Как подсчитали сотрудники издания, плоды творчества Джексона принесли его наследникам за 12 месяцев 400 миллионов долларов по сравнению с 75 миллионами годом ранее. Большая часть этой суммы составила прибыль от продажи принадлежавшей певцу доли в звукозаписывающей компании EMI. Свою лепту внесли продление контракта со звукозаписывающей компанией Sony/ATV об управлении каталогом произведений исполнителя Mijac Music и ряд телевизионных проектов, включая "Хэллоуин Майкла Джексона".

Элвис Пресли, умерший в 1977 году, поднялся с четвертого на второе место в рейтинге. Журнал оценил доходы музыканта в 40 миллионов долларов по сравнению с 35 миллионами год назад. Спустя десятилетия после смерти Пресли поклонники по-прежнему скупают диски с его песнями, товары с его изображением и посещают принадлежавшее ему поместье "Грейсленд" в городе Мемфис, штат Теннесси.

Замкнул первую тройку гольфист Арнольд Палмер, умерший в сентябре 2016 года. Его $35 млн были получены главным образом за счет продажи прав на алкоголесодержащую версию изобретенного им напитка, состоящего из лимонада и холодного чая.

Остальные позиции в списке заняли ушедший из жизни в 2000 году американский карикатурист Чарльз Шульц (34 миллиона долларов), ямайский певец Боб Марли ($23 миллиона), детский писатель и мультипликатор Доктор Сьюз ($16 миллионов), основатель журнала Playboy Хью Хефнер ($15 миллионов), актриса и певица Мэрилин Монро ($14 миллионов), певец Принс ($13 миллионов) и лидер группы Beatles Джон Леннон (12 миллионов долларов).

За пределами десятки оказались убитый минувшим летом рэпер Джасей Дуэйн Онфрой, известный под псевдонимом XXXTentacion, боксер Мохаммед Али и модель Бетти Пейдж.

Как обращает внимание Forbes, общая сумма доходов покойных знаменитостей за календарный год (с 1 октября 2017 года по 1 октября 2018 года) составила 628 миллионов долларов, превысив более чем вдвое аналогичный показатель предыдущего периода (312 миллионов). Рост обусловлен главным образом наследием Майкла Джексона.

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