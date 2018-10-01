OnePlus представила "убийцу флагманов" OnePlus 6T

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Китайская компания OnePlus 29 октября официально представила смартфон OnePlus 6T, который продолжил линейку так называемых "убийц флагманов": аппаратов с топовыми характеристиками и сравнительно низкой ценой. Новый смартфон получил ряд заметных отличий от модели OnePlus 6, которая дебютировала в мае этого года.

Как пишет Phone Arena, OnePlus 6T получил 6,41-дюймовый безрамочный AMOLED-дисплей с небольшим вырезом в верхней части и разрешением 2340*1080 пикселей. Смартфон работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 845, объем его оперативной памяти составляет 6 или 8 ГБ, а основной памяти – 128 или 256 ГБ. В отличие от предшественников OnePlus 6T оснащается сканером отпечатков пальцев, встроенным в дисплей – в компании называют его самым быстрым, отмечая, что он распознает приложенный палец за треть секунды. Также смартфон поддерживает возможность разблокировки при помощи технологии распознавания лиц.

Основная камера смартфона включает в себя главный 16-Мп модуль и дополнительный модуль с разрешением 20 Мп. Камера OnePlus 6T получила оптическую и цифровую стабилизацию, а также режим съемки Nightscape, позволяющий делать качественные снимки в темноте. Фронтальный модуль имеет разрешение 16 Мп.

Новый смартфон OnePlus оснащен батареей емкостью 3700 мАч, которая поддерживает фирменную технологию быстрой зарядки (сама технология сменила название с Dash Charge на Fast Charge), но все еще не поддерживает беспроводную зарядку. Также стоит отметить, что смартфон работающий на Android 9.0 Pie с оболочкой OxygenOS, лишился 3,5-мм разъема для наушников.

OnePlus 6T представлен в зеркальной и матовой черных версиях. Старт продаж смартфона намечен на 1 ноября, а его стоимость будет начинаться от 549 долларов США за версию с памятью 6 и 128 ГБ. Модификация 8+128 ГБ обойдется в 579 долларов, а версия 8+256 ГБ будет стоит 629 долларов.

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