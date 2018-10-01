Корпорация IBM купит Red Hat за 34 млрд долларов и изменит весь рынок облачных услуг

Наука и техникаКорпорация IBM купит Red Hat за 34 млрд долларов и изменит весь рынок облачных услуг
Дата публикации: Сегодня, 16:15 Просмотрено: 69
Корпорация IBM достигла договоренности о покупке Red Hat за примерно $34 млрд, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение IBM.
В нем говорится, что стороны "достигли окончательного соглашения, предусматривающего покупку IBM всех эмитированных акций Red Hat по цене $190 за штуку, представляющих общую стоимость предприятия приблизительно в $34 млрд".
По словам председателя совета директоров и президента корпорации Джинни Рометти, сделка способна "изменить правила игры" и "меняет всю ситуацию на рынке облачных технологий".
Также в сообщении IBM отмечается, что после закрытия сделки Red Hat войдет в профильное подразделение корпорации, а глава компании Джим Уайтхерст войдет в правление IBM. Его непосредственным начальником будет Рометти.
Red Hat — разработчик облачного и серверного программного обеспечения. Основана в 1995 году.
Сделку, которая была одобрена советами директоров обеих компаний, планируется завершить во втором полугодии 2019 года.
"Это переломный момент", - заявила главный исполнительный директор IBM Джинни Рометти. По ее словам, эта сделка превратит компанию в мирового лидера гибридных облачных технологий.
Попытки IBM сфокусировать свой бизнес на более современных направлениях, включая искусственный интеллект и "облачные" услуги, привели к тому, что выручка компании снижалась почти шесть лет, отмечает WSJ. Затем три квартала подряд был зафиксирован рост, но в июле-сентябре выручка вновь снизилась (на 2,1%), что вновь ставит под вопрос стратегию компании.
Капитализация IBM за последний год сократилась на 19% и составляет порядка $114 млрд. В ходе предварительных торгов в понедельник котировки акций компании падают на 6%.
Выручка IBM в 2018 году составит $79,75 млрд, скорректированная прибыль - $13,8 в расчете на акцию, прогнозирует S&P Global Market Intelligence. В 2011 году, то есть до прихода в компанию Рометти, эти показатели составляли соответственно $106,92 млрд и $13,44 на акцию.
По информации Interfax, rus.err.ee