Установка набора приложений Google на Android-смартфон для рынка ЕС обойдется некоторым производителям в 40 долларов

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На днях компания Google объявила, что скоро начнет взимать плату с производителей Android-устройств за предустановку на гаджеты, предназначенные для европейского рынка, фирменных приложений Google, включая приложение магазина Google Play. Вопреки ожиданиям, в некоторых случаях размер этой платы окажется весьма солидным.

Как следует из документов, попавших в распоряжение The Verge, Google введет новый механизм оплаты после 1 февраля 2019 года, а стоимость установки набора приложений компании на смартфон будет варьироваться в зависимости от страны, для рынка которой предназначен гаджет, и плотности пикселей экрана устройства. Так, в Великобритании, Швеции, Германии, Норвегии и Нидерландах производителям придется заплатить Google по 40 долларов за установку приложений на устройства с плотностью пикселей дисплея свыше 500 пикселей на дюйм (ppi). За гаджеты с показателем в 400-500 ppi придется заплатить по 20 долларов, а для устройств с менее качественными экранами плата составит 10 долларов. В других европейских странах плата будет ниже – кое-где за установку приложений на смартфон с плотностью пикселей менее 400 ppi придется заплатить всего 2,5 доллара.

The Verge отмечает, что выбор именно этой характеристики смартфонов для их дифференцирования вызывает вопросы, хотя можно предположить, что в Google исходили из прямой связи между качеством дисплея и ценой смартфона. Так, экран флагманского смартфона Samsung Galaxy S9 имеет плотность пикселей в 570 ppi.

При этом для планшетов Google намерена ввести куда более простую систему оплаты – за установку приложений Google на любой планшет для любой европейской страны производители должны будут заплатить 20 долларов.

В то же время компании, которые согласятся вдобавок к приложениям устанавливать браузер Chrome и размещать его на рабочем столе, смогут компенсировать часть расходов на установку приложений за счет выплат за использование владельцами устройств поиска Google. Компании, отказавшиеся от предустановки браузера, будут лишены права на эту часть выручки.

Напомним, намерение взимать плату за установку приложений в компании связали с июльским решением Еврокомиссии оштрафовать Google на рекордные 4,34 млрд евро за то, что компания вынуждала производителей устанавливать на устройства браузер Chrome и поисковое приложение Google.

По словам представителя Еврокомиссии, решение регулятора оштрафовать Google не предусматривало обязательного введения компанией платы за предустановку приложений – эту систему Google вводит по собственной воле. При этом Еврокомиссия намерена внимательно следить за компанией, дабы убедиться, что Google больше не нарушает закон.

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