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ОкрошкаСлоны прогулялись по улицам российского города и попали на видео

Дата публикации: Сегодня, 16:58 Просмотрено: 86

В сети появилось видео, на котором пара слонов бродит по парку Кемерова и убегает от людей. Ролик был опубликован в сообществе «Инцидент Кемерово» во ВКонтакте.

Слоны прогулялись по улицам российского города и попали на видео

На видеозаписи видно, как два слона идут по тротуару. За ними гонятся несколько человек, предположительно, сотрудники кемеровского цирка. Мужчины требуют слонов остановиться, но животные не слушаются и пытаются сбежать.

Как сообщила «Коммерсанту» пресс-служба цирка, прогулка животных была организована в рамках пиар-акции перед гастролями в другом городе.

В августе житель Архангельска попытался сфотографироваться с медведем, который пришел к одному из городских ночных клубов. В ответ зверь ударил 22-летнего молодого человека лапой, и парень был госпитализирован в одну из местных больниц с рваными ранами головы и рук.

 

Lenta.ru

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