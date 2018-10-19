Слоны прогулялись по улицам российского города и попали на видео

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В сети появилось видео, на котором пара слонов бродит по парку Кемерова и убегает от людей. Ролик был опубликован в сообществе «Инцидент Кемерово» во ВКонтакте.

На видеозаписи видно, как два слона идут по тротуару. За ними гонятся несколько человек, предположительно, сотрудники кемеровского цирка. Мужчины требуют слонов остановиться, но животные не слушаются и пытаются сбежать.

Как сообщила «Коммерсанту» пресс-служба цирка, прогулка животных была организована в рамках пиар-акции перед гастролями в другом городе.

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Lenta.ru