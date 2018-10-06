Комедия о блокадном Ленинграде от лауреата "Ники" вызвала волну негодования еще до выхода на экраны (ВИДЕО)

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Режиссер Алексей Красовский планирует выпустить в прокат комедию "Праздник" о блокадном Ленинграде в 2019 году. В Госдуме фильм назвали кощунством.

"Фильм снят, но еще не завершен, сейчас монтируется, затем предстоит работа над звуком, музыкой, цветом и прочим", - рассказал ТАСС Красовский. Он добавил, что точные даты выпуска картины зависят от прокатчиков ленты.

Фильм повествует о живущей в блокадном Ленинграде "на особом положении" привилегированной семье, которая с гостями собирается встречать Новый год. Связь сюжета с темой блокады вызвало неоднозначную реакцию общества: получается, комедийный жанр совмещается с одной из самых трагических страниц отечественной истории.

"Наш фильм о людях с привилегиями, которые даже в блокаду умудрялись жить хорошо. Сейчас пытаются доказать, что тогда привилегий не было, однако никто не борется с ними сейчас. Сражаются с людьми, пытающимися рассказать об этом", - пояснил Красовский.

Определяя жанр картины, режиссер заметил, что это не черная комедия, а "комедия местами черная, но чаще светлая". По мнению Красовского, "все решили, что это означает "черная комедия", так заголовок выглядит более скандальным". Он добавил, что в фильме есть "сатира, комедия, драма, трагикомедия". Главные роли в фильме исполнили Ян Цапник, Алена Бабенко, Павел Табаков и другие.

Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Сергей Боярский заявил РИА "Новости", что идея снять черную комедию про блокадный Ленинград - это кощунство и позор. "Для многих поколений петербуржцев блокада Ленинграда - это сакральная, неприкосновенная страница истории нашего города", - пояснил он и назвал идею фильма "перегибом творческого самовыражения" и "неуместным экспериментом".

Блокадница заранее готова судиться с режиссером

Блокадница Флора Геращенко сообщила ИА "Регнум", что намерена обратиться в суд, если фильм Алексея Красовского будет искажать исторические факты и глумиться над памятью жертв блокады. "За негодяйство в отношении блокадников я готова судиться с кем угодно", - заявила женщина. Она отметила, что подобного рода произведения в первую очередь пагубно влияют на детей и молодежь, которым трудно разобраться, где правда, а где "подлая фальсификация".

Геращенко известна тем, что в 2016 году судилась с властями Петербурга против решения повесить памятную доску Карлу Маннергейму - союзнику Гитлера, помогавшему блокировать Ленинград с севера. Иск не был удовлетворен, однако доску в итоге убрали в музей.

Кроме того, в Российском военно-историческом обществе призвали Минкульт не выдавать фильму "Праздник" прокатное удостоверение. Научный директор общества Михаил Мягков заявил радиостанции "Говорит Москва", что в России нельзя сейчас показывать такие фильмы.

"Какой здесь может быть юмор, какая комедия? Это трагедия. Это провокация, которая опять запущена против истории нашей страны, против ее настоящего. Это часть информационной войны. Она развязана Западом. Такие фильмы играют на руку тем людям, которые не хотят, чтобы наша страна была великой державой", - пояснил он.

Красовский: фильм о любви

Алексей Красовский 13 октября разместил в своем Facebook видеофрагмент из фильма и написал, что при съемочной команде помогали многие коренные петербуржцы, и "никто не плевал в спину и не отговаривал снимать". Кроме того, на Ленфильм, предоставившем в аренду мебель и реквизит, сценарий читали и не нашли "признаков разжигания".

"Я понимаю, что за неимением национальной идеи у нас лучше всего получается экспортировать ненависть, но фильм, извините, все-таки о любви", - подчеркнул режиссер.

ВИДЕО

Отметим, на днях режиссер "Левиафана" и "Нелюбви" Андрей Звягинцев заявил, что хочет снять фильм о Великой Отечественной войне, и одной из его тем будет судьба блокадного Ленинграда. На спецпоказе в петербургском кинотеатре "Родина" 6 октября Звягинцев рассказал, что основное внимание в картине он хочет уделить человеческим историям. В противоположность идее Красовского, режиссер хочет, чтобы его фильм отразила жизнь простых ленинградцев с страшный период, сообщала "Мойка78".

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и длилась почти 900 дней. Единственный путь - Дорога жизни, по которому доставлялось в город продовольствие, - был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до полутора миллионов человек. На Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только три процента из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.

Красовский известен фильмом "Коллектор" с Константином Хабенском, является лауреатом премии "Ника".

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