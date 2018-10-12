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Наука и техникаBoston Dynamics научили робота паркуру

Дата публикации: Вчера, 15:37 Просмотрено: 116

Прямоходящий робот Atlas научился перепрыгивать препятствия на бегу. Ролик с испытаниями новой технологии опубликован на YouTube-канале Boston Dynamics.

Boston Dynamics научили робота паркуру

В видео робот без страховки на бегу перепрыгивает через бревно, точно координируя работу конечностей и торса. Также он научился не сбавляя темп запрыгивать на ящики высотой 40 сантиметров. В ноябре прошлого года специалисты опубликовали ролик, в котором Atlas выполняет сальто назад.

Atlas — антропоморфный робот, предназначенный для передвижения по пересеченной местности. Он ходит на двух ногах, может использовать свободные руки для переноса груза или для того, чтобы забраться на вертикальные препятствия.

Lenta.ru

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