Покупательница самоуничтоженной картины Бэнкси не отказалась от покупки, так как цена полотна, переименованного в "Любовь в мусорке", выросла

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Покупательница картины британского уличного художника Бэнкси "Девочка с шариком", заплатившая за нее на аукционе Sotheby's 1,4 миллиона долларов, а затем увидевшая в прямом эфире ее самоуничтожение встроенным в раму шредером, решила не отказываться от приобретения этого произведения.

Коллекционер из Европы, имя которой не называется, приняла решение приобрести "новую работу" за те же 1,4 млн, которые она готова была перечислить изначально. По ее словам, сначала она была шокирована, когда после удара молотка ведущего аукциона картина оказалась частично порезана, но затем пришла к выводу, что в итоге ей достанется живой перформанс, вошедший в историю. К тому же, как отмечают эксперты, теперь эта вошедшая в историю искусства картина стоит значительно дороже.

Как сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's, частично уничтоженная картина Бэнкси получила новое название - "Любовь в мусорном ведре" или "Любовь в мусорке".

Как рассказала покупательница картины, вначале она была шокирована. "Но постепенно я стала понимать, что получу свой собственный кусочек истории искусства", - сказала она.

"Девочка с шариком" считается одной из самых узнаваемых и популярных картин Бэнкси. Впервые она была изображена на набережной в Саут-Банке на южном берегу Темзы в 2002 году в память о детях, погибших в Сирии. Sotheby's получил эту работу, нарисованную акриловыми красками на холсте, в 2006 году.

5 октября сразу после завершения торгов половина картины была порезана спрятанным в раме шредером, который установил туда сам Бэнкси. В аукционном доме не исключили, что привести механизм в действие мог человек, присутствовавший на торгах, возможно, сам загадочный художник.

Сразу после инцидента с картиной в адрес аукционного дома Sotheby's и самого Бэнкси прозвучали обвинения в организации акции, направленной на увеличение стоимости выставленной на торги картины.

Эксперты объясняли, что после такой сенсации стоимость "Девочки с шариком" увеличится в несколько раз. Ведь картина не была уничтожена полностью - через шредер прошла только примерно половина произведения Бэнкси. Да и полоски, на которые было разрезано полотно, слишком широкие, чтобы считать, что картину, действительно, хотели уничтожить.

За версию, что аукционный дом мог быть в курсе готовящейся акции, говорит и тот, факт, что перед продажей каждый лот проходит дотошный осмотр - специалисты проверяли не только само полотно, но и раму. А встроенный шредер - довольно объемный механизм, который невозможно не заметить. К тому же аккумуляторы во встроенном в раму шредере вряд ли могли продержаться с 2006 года - времени, когда картина попала в Sotheby's.

Но в аукционном доме утверждают, что не знали о скрытом в картине устройстве, "не были заранее осведомлены о готовящейся акции" и "не были вовлечены в происходящее".

Но для многих поклонников Бэнкси все произошедшее стало подтверждением подозрений, что сам художник становится в ряды тех "монетизаторов искусства", с кем ранее провозглашал борьбу.

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