Сыгравший Халка Марк Руффало раскрыл название «Мстителей 4» и поплатился

Дата публикации: Сегодня, 09:30 Просмотрено: 90

Актер Марк Руффало, сыгравший Халка в киновселенной Marvel, лишился роли после того, как раскрыл державшееся в тайне название нового фильма о «Мстителях». Об этом пишет Digilal Spy.

Артист поддался на уговоры ведущего шоу «Сегодня вечером» Джимми Фэллона, а позднее, осознав свою ошибку, попросил его в Twitter вырезать этот момент, утверждая, что он сказал это не для эфира. В итоге шоу вышло, на слова Руффало была наложена звуковая заглушка, а движение губ скрыли черным квадратом.

Режиссеры фильма Энтони и Джо Руссо позднее прокомментировали случившееся, коротко написав под просьбой Руффало к Феллону, что тот уволен. В ответ «Халк» попросил братьев обсудить с ним случившееся.

Позднее Антон Волков с портала Trailer Track разместил в своем Twitter алгоритм действией, позволивших ему «пробиться» сквозь звуковую заглушку. Он утверждает, что Руффало произнес фразу «Последний мститель» (The Last Avenger). Впрочем, достоверность этого утверждения остается под вопросом.

lenta.ru