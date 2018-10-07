Аукцион Sotheby's и художник Бэнкси попали под подозрение в организации PR-акции, направленной на увеличение стоимости картины

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Аукционный дом Sotheby's и британский уличный художник Бэнкси попали под подозрение в организации акции, направленной на увеличение стоимости выставленной на торги картины.

Изображение девочки, тянущейся за улетающим воздушным шариком в форме сердца, было создано в 2002 году в память о погибших в Сирии детях и в поддержку маленьких беженцев

После скандального видео с аукциона, проводившегося в Лондоне 6 октября, где во время торгов была частично уничтожена проданная за 1,04 млн фунтов (1,4 миллиона долларов) картина Бэнкси, эксперты предположили, что этот трюк со встроенным в раму шредером, был заранее спланирован и является маркетинговым ходом.

Как считает владелец галереи современного искусства "Андипа" Акорис Андипа, в коллекции которого более четырех сотен работ Бэнкси, после такой сенсации стоимость картины "Девочка с шариком" увеличится в несколько раз, пишет The New York Times. Дело в том, что картина не была уничтожена полностью. Через шредер, установленный в раме, прошла только примерно половина произведения Бэнкси. Да и полоски, на которые разрезано полотно, слишком широкие, чтобы считать, что "Девочку с шариком", действительно, хотели уничтожить.

Комментируя "уничтожение", начавшееся сразу после последнего удара молока, г-н Андипа отметил, что "организовано все было очень эффектно". "Хотя пока не совсем ясно, был ли в этом замешен аукцион Sotheby's", - сказал он.

За версию, что аукционный дом мог быть в курсе готовящейся акции, говорит и тот, факт, что перед продажей каждый лот проходит дотошный осмотр - специалисты проверяют не только само полотно, но и раму. А встроенный шредер - довольно объемный механизм, который невозможно не заметить.

К тому же аккумуляторы во встроенном в раму шредере вряд ли могли продержаться так долго, ведь картина находилась в распоряжении Sotheby's c 2006 года.

Впрочем, пока в Sotheby's утверждают, что "не были вовлечены в происходящее и не были заранее осведомлены о готовящейся акции".

Вопросы вызывают и личности продавца и покупателя картины - оба были анонимными, а ставки делались по телефону.

В каталоге Sotheby's указывалось, что продаваемая версия "Девочки с воздушным шаром" была подарена нынешнему владельцу в 2006 году после ее демонстрации в магазине "Barely Legal" в Лос-Анджелесе. Но имя этого человека не называлось. А так как покупатель, заплативший более 1 млн фунтов, также неизвестен, то многие предположили, что вся эта "продажа-покупка" могла быть организована самим Бэнкси через подставных лиц. Целью же акции была демонстрация идеи, что "коммерция убивает искусство".

В подтверждение этой версии говорит тот факт, что видео в Instagram Бэнкси, на котором показано, как он вставлял шредер в раму, сопровождалось фразой: "Стремление к уничтожению также является творческим побуждением". Эти слова художник приписал Пабло Пикассо, хотя на самом деле они принадлежат русскому философу Михаилу Бакунину.

Изображение девочки, тянущейся за улетающим воздушным шариком в форме сердца, было создано в 2002 году в память о погибших в Сирии детях и в поддержку маленьких беженцев. В 2017 году "Девочка с шариком" в ходе голосования была признана самым любимым британским произведением искусства. Она обошла произведения таких прославленных английских художников, как Джон Констебл, Уильяма Тернера, Джорджа Стаббса, Уильяма Блейка и Томаса Гейнсборо.

По требованию художника, картина продавалась вместе с громоздкой позолоченной рамой, и специалисты трактовали это как насмешку Бэнкси над пафосом мира искусства.

Как бы то ни было, неожиданный инцидент с уничтожением полотна уже вошел в историю мирового искусства, говорится на сайте аукционного дома Sotheby's.

Сама же картина "Девочка с воздушным шариком" значительно выросла в цене, хотя и не покидала стен аукциона. Таким образом, акция Бэнкси, якобы направленная против истеблишмента и коммерциализации искусства, на самом деле только помогла набить цену на его же произведения.

Владелец лондонской галереи Оффер Уотерман говорит, что "это был блестящий PR-трюк, поднимающий цену картины".

Поэтому для некоторых поклонников Бэнкси все произошедшее стало лишь подтверждением подозрений, что сам художник становится в ряды тех "монетизаторов искусства", с кем провозглашал борьбу.

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