Артист Роман Карцев скончался в Москве

Дата публикации: Вчера, 12:08 Просмотрено: 136

Советский и российский артист Роман Карцев скончался во вторник утром в Москве на 80-м году жизни. Об этом сообщила ТАСС внучка артиста Вероника Евстигнеева. "Дедушка скончался сегодня рано утром", - сказала она.

"Это был инфаркт, сердце не выдержало. Он ведь давно болел, долго находился в больнице, а сейчас его мучения закончились", - сказал коллега артиста, писатель Михаил Жванецкий.

"Рома был мне как брат, а сегодня я остался один. Да, я знал, что он был болен, но ведь болен, а "не жив" - это ведь совсем другое. Нас было трое - Рома, Виктор Ильченко и я. Мы были как братья, Рома заменял мне брата, которого у меня никогда не было. Очень тяжело, очень больно", - добавил он.

"Считайте, что умерла я. Вот и все, что я могу сейчас сказать", - сказала актриса Клара Новикова. Как сообщил "Интерфаксу" источник в окружении покойного, его похоронят в Москве на Троекуровском кладбище, где также расположена могила его партнера по творческому дуэту Виктора Ильченко. При этом о месте и дате прощания с артистом пока не сообщается.

Роман Карцев (настоящая фамилия Кац) родился 20 мая 1939 года в Одессе. До войны жил с родителями в Тирасполе, где его отец в 1939-1941 годах был нападающим тираспольской команды во второй лиге чемпионата СССР по футболу. В 1956 году, после школы, пошёл работать наладчиком на швейную фабрику "Авангард". Тогда же начал выступать в драмкружке Дома культуры моряков. В 1960 году получает приглашение в самодеятельный студенческий театр "Парнас-2" при одесском институте инженеров морского флота, где знакомится с будущим постоянным партнёром Виктором Ильченко и автором текстов Михаилом Жванецким.

В 1961 году переехал в Ленинград и 22 ноября 1962 года был принят в Театр миниатюр Аркадия Райкина, где по совету Аркадия Райкина взял сценический псевдоним Роман Карцев. Выступая совместно с Виктором Ильченко в жанре эстрадной репризы, Карцев приобрёл большую популярность у зрительской аудитории. Благодаря трансляциям по телевидению и выступлениям в программе "Вокруг смеха" известность получили юмористические номера "Авас", "Раки" и другие.

В 1979 году Карцев и Ильченко переезжают в столицу и начинают работать в Московском театре миниатюр. С 1987 года Карцев и Ильченко выступали в Московском театре миниатюр под руководством Михаила Жванецкого. После смерти Ильченко в 1992 году Карцев выступал на эстраде с моноспектаклями, в том числе по произведениям Чехова, Хармса, Зощенко и других авторов.

С 1975 года Карцев также снимался в кино, в основном в небольших, эпизодических острохарактерных ролях. Наиболее запомнились зрителям его роли в картинах "Собачье сердце", "Небеса обетованные", "Старые клячи" и "Мастер и Маргарита".

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