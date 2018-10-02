Разоблачен фейк о неубиваемом «вирусе Путина»

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Компания ESET пояснила собственное исследование о новом оружии группировки Fancy Bear (также известной как Sednit), которое некоторые СМИ навали несокрушимым «вирусом Путина», разработанным российским главным разведывательным управлением (ГРУ). В компании заявили, что ее отчет не содержит данных о мотивах или государственной принадлежности кибергруппы. Об этом говорится в сообщении, поступившем в «Ленту.ру».

«ESET занимается разработками в области информационной безопасности. Компания изучает методы атак, их цели, вредоносные программы и уязвимости, чтобы обеспечить безопасность киберпространства и защитить пользователей. Кроме того, ESET помогает потенциальным жертвам усилить меры безопасности. Исследование о LoJax содержит только информацию технического характера. Чтобы в этом убедиться, достаточно ознакомиться с отчетом», — пояснили в ESET.

Там отметили, что атрибуция атак — сложная задача, а делать выводы на основе косвенных признаков или с учетом геополитической ситуации недопустимо. Компания абстрагировалась от публикаций в американских СМИ, где ESET называли разоблачителем связей Fancy Bear с ГРУ.

«Любые выводы и интерпретации, сделанные на основе исследования ESET, являются точкой зрения их авторов и могут не совпадать с официальной позицией компании. ESET подчеркивает, что некоторые предположения, опубликованные в российских и западных СМИ, не являются выводами исходного исследования», — подытожили в компании.

В конце сентября популярное американское издание The Daily Beast со ссылкой на доклад ESET назвало новый угрожающий компьютерам продукт Fancy Bear под название LoJax «вредоносным программным обеспечением Путина», от которого можно спастись, только уничтожив собственный компьютер.

«Российское ГРУ тайно разработало и развернуло новые вредоносные программы, которые практически невозможно искоренить, способные выдержать полное стирание жесткого диска компьютера и позволяющие хакерам Кремля возвращаться снова и снова», — говорилось в материале Кевина Поулсена (Kevin Poulsen).

Доклад ESET был опубликован 27 сентября. В нем говорилось, что Fancy Bear начали использовать опасный инструмент, который способен пережить переустановку операционной системы компьютера и замену жесткого диска.

Lenta.ru