На 95-году жизни скончался французский шансонье Шарль Азнавур

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Французский шансонье, композитор, поэт, писатель и актер армянского происхождения Шарль Азнавур скончался в возрасте 94 лет.

Певец умер у себя дома на юге Франции в ночь на 1 октября, сообщает Le Dauphiné Libéré. Недавно он вернулся из тура в Японию. Ранее он вынужден был отменить несколько концертов из-за перелома руки в результате падения. Это произошло в мае, исполнителя госпитализировали. Однако в ближайшие недели Азнавур планировал вернуться к концертной деятельности, пишет Le Monde.

В конце апреля Азнавура госпитализировали после того, как ему стало плохо на репетиции в Санкт-Петербурге. Певец улетел на лечение во Францию. Концерт в БКЗ "Октябрьский" перенесли почти на год - он должен был состояться 9 апреля 2019 года.

Шарль Азнавур - французский певец, композитор, писатель и актер армянского происхождения. В 1998 году по итогам совместного опроса журнала Time и телеканала CNN Азнавур был признан лучшим эстрадным исполнителем XX века. За время своей карьеры он записал более 1300 песен и сыграл более чем в 60 фильмах, отмечает "Интерфакс". С 5 мая 2009 года Азнавур являлся послом Армении в Швейцарии и постоянным представителем страны в штаб-квартире ООН.

Азнавур родился в семье этнических армян, эмигрантов из Грузии, приехавших во Францию в 1922 году. Его отец был родом из Ахалциха Тифлисской губернии Российской империи (дед Азнавура по отцовской линии был поваром губернатора в Тифлисе). Мать Азнавура происходила из армянской купеческой семьи, жившей в Турции. С девяти лет одаренный ребенок уже пел на сцене, одновременно учась в детской артистической школе в Париже. Вначале Азнавур выступал в дуэте с композитором Пьером Рошом. Их заметила Эдит Пиаф, и в 1946 году Азнавур и Рош приняли участие в ее турне по Франции и США. С этого момента началась карьера Азнавура как шансонье, прорыв пришелся на 1956 год - в парижском концертном зале "Олимпия" он долгое время выступал три раза за день. В начале 1960-х годов Азнавур давал концерты в известных нью-йоркских залах.

Песни Азнавура исполняли Рэй Чарльз, Боб Дилан, Лайза Миннелли, Хулио Иглесиас и другие. Французский певец выступал в дуэте с Фрэнком Синатрой, Селин Дион, Лучано Паваротти, Плачидо Доминго, Патрисией Каас, Лайзой Миннелли, Элен Сегара.

В Москве Шарль Азнавур выступал в 2007 году, а также 22 апреля 2015 года в "Крокус Сити Холле".

На этом концерте певец лично познакомился за кулисами с пожилой россиянкой - бабушкой Лидой, история о которой облетела новостные СМИ за месяц до концерта. Журналист "Коммерсанта" Александр Черных встретил в вестибюле московского метро пенсионерку, когда она разглядывала афишу Азнавура. Оказалось, что бабушка знает наизусть многие песни шансонье, причем выучила их на слух, не зная французского языка.

Журналист записал пение бабушки Лиды на мобильный телефон и разместил на своей странице. Пост собрал более 200 тысяч просмотров и свыше 30 тысяч "лайков". В итоге сам шансонье выразил желание встретиться с ней и сдержал обещание.

Шансонье отметил свое 94-летие 22 мая. Издание Telestar.fr публикует подборку фотографий знаменитого шансонье.

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