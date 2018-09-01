Новый клип Шнура "Цой" получил дизлайки, породив споры, хайп это или навязчивая реклама Тинькофф: Сережа закрыл кредит у Олега? (ВИДЕО)

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Сергей Шнуров и группа "Ленинград", которые в последние годы презентуют свои новые песни практически одновременно с выходом клипов на YouTube-канале, представили новое видеопроизведение - "Цой".

Режиссером его вновь, уже четвертый раз для "Ленинграда", стал создатель фильма "Хардкор" Илья Найшуллер, ранее снявший для Шнура клипы "Кольщик", "Вояж" и "Жу-Жу" с ГлюкоZой и рэпером ST. Кроме того, Шнура и Найшуллера связывает совместная работа над фильмом "Я худею", в котором певец снялся в одной из ролей, а режиссер выступил продюсером.

Однако в отличие от предыдущих их совместных клипов, нынешняя работа создана не в жанре аниме-боевика, а в стиле компьютерной анимации конца прошлого века с совмещением реальных и мультипликационных персонажей и большим количеством "скрытой рекламы". Ее присутствие даже заставило некоторых поклонников Шнура объявить, что весь клип был сделан ради рекламы группы "Тинькофф" Олега Тинькова.

Впрочем, справедливости ради надо сказать, что реклама и хайп так дружественно идут рядом, взявшись за руки, что иногда сложно разобрать, это просто стёб или "Серёжа с Ильей этим клипом наконец-то закрыли кредиты у Олега".

Вероятно, поэтому у нового клипа Шнура, наверное, впервые дизлайков в два раза больше, чем лайков.

По сюжету ролика, Шнуров выступает в роли веселого раздолбая-капитана звездного корабля, который "забивает" на всякие поломки, предпочитая беззаботно проводить время в космосе - шампанское, теннис, танцы, знакомство с инопланетянами (правда не с "гламурной цыпой", как можно было бы нафантазировать, а с миниверсией Стича из детского мультфильма "Лило и Стич").

Еще из хайпа в клипе есть красный электромобиль Tesla Roadster, запущенный в космос Илоном Маском и теперь официально ставший спутником с порядковым номером 43205. Автомобиль врезается в ракету Шнура, что заставляет космонавта и его мелкого инопланетного друга в оранжевых комбинезонах покинуть гибнущий корабль, выйдя в открытый космос.

Казалось бы все, на этом - пипец. Но нет... Спасение близко.

Корпорации не умирают, они разрастаются и поглощают все на своем пути - людей, их творчество и даже части Вселенной. "Тинькофф" рулит даже в космосе: большой красивый межпланетный космический корабль с блистающим в солнечных лучах гербом и логотипом "Тинькофф" на борту устремляется к терпящим бедствие Шнуру и Стичу. Все спасены.

Правда на борту корабля "Тинькофф" оказываются такие же монстры, как сам Стич - его старшие братья по инопланетному разуму (все же победила мысль, что "корпорации" - это монстры). Правда, эти корпоративные монстры благоволят Шнуру - и спасают его если не от смерти, то он неминуемого финансового кризиса точно (ведь потерял свой корабль).

Итак, какой же именно присутствует в клипе "Цой" так называемый "продакт-плейсмент" (прием рекламы, заключающийся в том, что реквизит, которым пользуются герои этого клипа, имеет реальный коммерческий аналог): банковская карта "Тинькофф" black edition, название сайта "tinkoff.ru", шампанское "Абрау-Дюрсо".

Как заметили комментаторы видео на Youtube, клип Шнура превратился в рекламный ролик, предлагая идеи для будущих видео: про водку "Абсолют" сделать, про новый тариф МТС, про какой-нибудь китайский смартфон - пипл схавает.

Другие подписчики отметили, что использовать фамилию Цоя в качестве "заманухи" рядом с кучей рекламы, не очень красиво.

Отметим, что в новом клипе нет типичной для Шнурова ненормативной лексики, запрещенной Роскомнадзором, из-за чего тексты его песен приходится регулярно снабжать веселыми пояснениями.

Текст песни "Цой":

Я на балконе курю с фарцой,

В магнитофоне пилил нам Цой.

Надменным делал лицо я

Танцуя стоя под Цоя

И улыбался с хитрецой.



Припев:

Просто в 90-м поломали нос там -

Не в простом, а просто, просто в 90-м.

Просто в 90-м поломали нос там -

Не в простом, а просто.



На остановке почти пусто

Стоял неловкий под знаком "Стой".

О чём-то пелось Мадонне,

Пивко плескалось в бидоне,

Район был полон гопотой.



Припев:

Просто в 90-м поломали нос там -

Не в простом, а просто, просто в 90-м.

Просто в 90-м поломали нос там -

Не в простом, а просто.

Просто в 90-м!

Просто в 90-м!



Я на Садовой, сейчас - Сенной,

Мимо столовой, как основной.

Штаны чуть шире, чем надо,

Играет где-то ламбада,

Услышал шёпот за спиной:



Припев:

Просто в 90-м поломали нос там -

Не в простом, а просто, просто в 90-м.

Просто в 90-м поломали нос там -

Не в простом, а просто.

Просто в 90-м! Просто в 90-м!

Просто в 90-м! Просто в 90-м!

Просто в 90-м! Просто в 90-м!

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