Опубликован шорт-лист Букеровской премии: все шесть претендентов показали "чудеса стилистической изобретательности"

Дата публикации: Сегодня, 09:18 Просмотрено: 70

В Великобритании обнародован шорт-лист Букеровской премии (Man Booker Prize) - самой престижной литературной награды страны за лучшую книгу на английском языке.

В него вошли произведения шести авторов:

- роман "Milkman", Анна Бернс (Великобритания),

- "Everything Under", Дейзи Джонсон (Великобритания),

- "The Mars Room", Рэйчел Кушнер (США),

- роман "The Overstory" обладателя Пулитцеровской премии Ричарда Пауэрса (США),

- "The Long Take", Робин Робертсон (Великобритания),

- "Washington Black", Эси Эдугян (Канада).

27-летняя Дейзи Джонсон стала самым молодым автором, когда-либо претендовавшим на Букеровскую премию.

Каждый из шести номинированных на премию писателей получит по 2,5 тысячи фунтов стерлингов, размер самой премии составляет 50 тысяч фунтов стерлингов.

Имя лауреата премии будет объявлено 16 октября на торжественном ужине в церемониальной ратуше лондонского Сити Гилдхолл .

Председатель жюри премии, британский писатель и философ Кваме Энтони Аппиа назвал все шесть книг, попавших в шорт-лист, "чудесами стилистической изобретательности". "В каждой из них центральное место отведено языку, однако во всех других отношениях они удивительно разнообразны, поскольку исследуют множество тем", - отметил он. По словам Аппиа, каждый из этих романов "изучает анатомию боли", но при этом во всех из них есть и моменты, вселяющие надежду. Председатель жюри признался, что выбор книги-победительницы из числа шести претендентов на победу будет теперь очень непростой задачей, сообщает ТАСС.

Впервые вручение награды состоялось в 1969 году.

До 2014 года ее лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества, но с 2014 года правила изменились - теперь шанс на премию есть у писателей с любым паспортом, но произведение должно быть написано на английском языке и опубликовано официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.

Первым лауреатом премии в 1969 году стал британский писатель Перси Ховард Ньюби, его наградили за роман "За это придется ответить". В разные годы финалистами премии становились Айрис Мердок, Салман Рушди, Кадзуо Исигуро, Уильям Голдинг, Маргарет Этвуд.

Лауреатом премии 2017 года стал американский писатель Джордж Сондерс с романом Lincoln in the Bardo ("Линкольн в бардо").

www.newsru.com