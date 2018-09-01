Пол Маккартни впервые за 36 лет взлетел на вершину чарта Billboard 200 с новым альбомом

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Бывший участник группы The Beatles Пол Маккартни впервые занял первую строку чарта Billboard 200 с сольным альбомом под названием Egypt Station. Эта пластинка стала самой популярной в США за прошедшую неделю.

Британский музыкант возглавил чарт впервые с 1982 года, сообщает издание Billboard 16 сентября. Тогда он три недели подряд занимал первую строчку со своим четвертым сольным альбомом Tug of War. Это самый длинный разрыв в истории чарта.

За неделю в США было продано 153 тысяч копий альбома, что стало вторым подобным достижением в карьере музыканта. В 2007 году была продана 161 тысяча копий пластинки Memory Almost Full, однако тогда Маккартни поднялся лишь на третью строчку чарта Billboard 200.

17-й по счету сольный альбом - Egypt Station - 76-летний Пол Маккартни выпустил 7 сентября. Пластинка стала первым студийным диском Маккартни с 2013 года, когда он представил ставший популярным альбом New. Примечательно, что в Великобритании Egypt Station занял лишь третье место по продажам.

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