Найдены ключевые гены старения

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Ученые Эксетерского университета (Великобритания) определили группу генов, которые играют ключевую роль в процессе старения. Они регулируют факторы сплайсинга — молекулы, определяющие путь созревания информационной РНК. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Сплайсингом называют процесс вырезания нуклеотидных последовательностей (интронов) из молекулы РНК и сшивание оставшихся (экзонов), в результате чего происходит созревание молекулы. Таким образом, интроны не несут информации об аминокислотной последовательности полипептида (белка). Иногда происходит альтернативный сплайсинг, когда вырезаются экзоны или остаются интроны, в результате чего один и тот же ген может кодировать разные полипептиды. Важную роль в этом играет сплайсосомы — комплексы из РНК и белков.

Факторы сплайсинга, определяющие активность сплайсосомы, в свою очередь, регулируются факторами транскрипции — другими белками, которые связываются с ДНК и способны активировать или «выключать» соответствующие гены.

Исследователи показали, что блокирование сигнальных путей ERK и AKT способствует уменьшению стареющих клеток и омоложению клеточных культур. Подобного эффекта можно добиться через ингибирование ключевых компонентов этих путей — генов FOX01 и ETV6, кодирующих факторы транскрипции. В этом случае ученые также отмечали увеличение количества факторов сплайсинга.

Ученые надеются, что результаты исследования помогут разработать методы борьбы со старением и сопутствующими заболеваниями, такими как хроническое воспаление или рак.

Lenta.ru