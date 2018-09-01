На XXVII кинофестивале "Киношок" в Анапе объявили имена всех победителей (СПИСОК). А главный приз увезли в Киргизию

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В Анапе на церемонии закрытия XXVII кинофестиваля "Киношок", который проходил со 2 сентября, объявлены победители всех конкурсов.

Главный приз "Золотая лоза" вручен драме "Мунабия" режиссера Таалайбека Кулмендеева, продюсеры - Фархад Бекманбетов и Таалайбек Кулмендеев (Киргизия).

Председатель Оргкомитета фестиваля Сергей Новожилов вручает приз "Госпожа Удача" имени Павла Луспекаева "За мужество и достоинство в профессии" актрисе Ларисе Кадочниковой

Этот же фильм получил приз за лучший сценарий - сценаристы Казат Акматов и Таалайбек Кулмендеев. Таалайбек Кулмендеев является также и режиссером этой ленты.

По словам программного директора и куратора конкурса полнометражных фильмов Александра Соломонова, это "сугубо авторское кино, которое несомненно войдет в фонд мирового кино". "Стоит отметить ярчайший визуальный ряд, передающий любовь создателей к природе Кыргызстана и людям. Сюжет картины пересекается со знаменитой историей Ромео и Джульетты, перенесенной в современный Кыргызстан. Это редкий пример настоящего национального кинематографа", - подчеркнул он.

В конкурсе полнометражных фильмов специальный диплом большого жюри с формулировкой "За бережное отношение к национальным традициям" достался картине "Байгал" режиссера Ильдара Ягафарова.

Приз за лучшую мужскую роль - Владимир Толоконников (посмертно) в фильме "Дед" режиссера Алексея Шемеса (Россия).

Приз за лучшую женскую роль - Нарине Григорян в фильме режиссера Анаит Абад "Ева" (Армения-Иран).

Приз им. Княжинского за лучшую операторскую работу - киргизская "Ночная авария", оператор Кабылжан Хамидов.

Приз за лучшую режиссуру - "Дед" режиссера Алексея Шемеса. "Дед" также удостоился приза аккредитованной прессы им. Шиловой.

Приз за лучшую музыку получил киргизский фильм "Ночная авария", композитор Асылбек Озубеков.

В конкурсе документального кино приз за лучший фильм достался картине "Мастерская", режиссер Сергей Карандашов (Россия). Диплом жюри "За открытие мира живой природы Камчатки" присудили операторской группе ленты "Медведи Камчатки. Начало жизни" (Россия). Диплом жюри "За бесстрашное освещение острой социальной темы" - картине "Не женское бремя", режиссер Токтобек Усонов (Киргизия).

В конкурсе короткометражного кино спецприз жюри "За яркое воплощение темы любви к кино" вручили фильму "Киноман", режиссер Аскар Нуракун уулу (Киргизия). Спецприз жюри "За впечатляющее воплощение актуальных проблем современных подростков на экране" - фильму "Видео Марата", режиссер Алимжан Кудабаев (Казахстан). Главный приз конкурса достался ленте "Путешествие в Париж", режиссер Мария Полякова (Россия), сообщает "Интерфакс".

В конкурсе телевизионных фильмов "ТВ-ШОК" победители определились зрительским голосованием:

1-е место - "Приличная семья сдаст комнату", режиссер Елена Яковлева (Россия)

2-е место - "Арена для убийства", режиссер Дмитрий Аверин (Россия)

3-е место - "Галина", режиссер Эдуард Пальмов (Россия).

В конкурсе детского кино "Киномалышок" главный приз получила картина "По совести", режиссер Евгений Сергеев (Россия).

Приз за лучшую мужскую роль Артем Венгерович, фильм "Тум-Паби-Дум", режиссер Вячеслав Никифоров (Белоруссия). Приз за лучшую женскую роль - Дарья Чистякова, фильм "Бегство рогатых викингов", режиссер Илья Белостоцкий (Россия).

Cпециальный приз "Госпожа Удача" имени Павла Луспекаева "За мужество и достоинство в профессии" получила актриса Лариса Кадочникова.

Кроме того, Подпольный комитет вручил призы "Киношока" режиссеру Алексею Шемесу за фильм "Дед" и режиссеру Ильдару Ягафарову за фильм "Байгал".

Открытый кинофестиваль "Киношок", созданный в 1992 году с целью объединить кинематографистов бывших союзных республик и не допустить разрыва культурных связей, несколько лет назад сосредоточился на отечественном региональном кинематографе, хотя и не отказался от международного формата.

В этом году в программу фестиваля были включены фильмы стран Таможенного союза ЕАЭС, на фестивале состоялись несколько официальных кинопремьер.

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