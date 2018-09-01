Земфира представила свою первую за пять лет новую песню - "Джозеф", переделав стихи Бродского и посвятив ее ему же (АУДИО)

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Российская рок-певица Земфира, прервавшая свою концертную деятельность ради написания новых песен и нового альбома, представила свою первую за последние пять лет новую композицию.

Это песня "Джозеф" на стихотворение Иосифа Бродского. Вернее, не "на", а "по мотивам" его стансов "Новые стансы к Августе", посвященных Марине Басмановой ("М.Б."), и стихотворения "Румянцевой победам". Оба произведения нобелевского лауреата датированы 1964-м годом.

Земфира взяла часть строф из стансов, немного переделала их под себя, большую часть выкинула, кое-что добавила туда из "Румянцевой победам" и посвятила новое произведение самому Иосифу Бродскому, чье имя по-англ. звучит как "Джозеф".

Эту композицию Земфира впервые представила публике еще в начале 2018 года, а затем певица исполняла ее на своих концертах, в том числе на фестивале Пикник "Афиши" в начале августа.

В тексте песни "Джозеф", приведенном ниже, зачеркнуты оригинальные слова из стансов Бродского, не подошедшие по какой-то причине певице. А те, на которые Земфира их заменила, выделены подчеркиванием.

- Друг Бродского: это просто фрагменты, должна быть какая-то смысловая связь



(Первая строфа стансов Бродского взята почти целиком)

Во вторник начался сентябрь.

Дождь лил всю ночь.

Все птицы улетели прочь.

Лишь я так одинок и храбр,

Что даже не смотрел им вслед.

Пустынный Холодный небосвод разрушен,

Дождь стягивает стягивал просвет.

Мне юг не нужен.

(Дальше Земфира вставила строки из стихотворения "Румянцевой победам")

Простите ж, если что не так

(Без сцен, стенаний),

Благословил меня коньяк

На риск признаний.

Вы все претензии - к нему.

Нехватка хлеба,

И я зажевываю тьму.

Храни Вас небо.

(Кстати, эта вставка двусмысленно выглядит и как извинения певицы перед поэтом Бродским... Затем Земфира возвращается к IX строфе "Новых стансов к Августе", выбросив из нее первые две строки, а затем еще и последние три с половиной)

Друг Полидевк, тут все слилось в пятно.

Из уст моих не вырвется стенанье.

Вот я стою в распахнутом пальто,

И мир течет в глаза сквозь решето,

Сквозь решето непониманья.

Я глуховат. Я, Боже, слеповат.

Не слышу слов, и ровно в двадцать ватт

Горит луна. Пусть так. По небесам

Я курс не проложу меж звезд и капель.

Пусть эхо тут разносит по лесам

Не песнь, а кашель.

(Далее Земфира берет XI строфу, также основательно ее переработав и отбросив все, что не нужно)

Да, И сердце рвется все сильней к тебе,

И оттого оно - все дальше,

И в голосе моем все больше фальши.

Но ты ее сочти за долг судьбе,

За долг судьбе, не требующей крови

И ранящей иглой тупой.

А если ты улыбку ждешь - постой!

Я улыбнусь. Улыбка над собой

Могильной долговечней кровли

И легче дыма над печной трубой.

Я улыбнусь улыбкой над собой!

Друг Бродского: это просто фрагменты, должна быть какая-то смысловая связь

Председатель совета Фонда создания музея Иосифа Бродского Михаил Мильчик в интервью радиостанции "Говорит Москва" отметил, что выбранные для песни произведения Бродского не очень хорошо сочетаются.

"Моя оценка носит субъективный характер. Мне не понравилось. Дело не в том, что там нет яркого музыкального образа, с моей точки зрения, но и в том, что там в одной песне использованы фрагменты из разных стихов Бродского. Такое может быть в принципе, но тогда должна быть какая-то смысловая связь. Мне кажется, что ее здесь нет. Это просто фрагменты, соединенные одним исполнителем и одной мелодией. Но любой артист, художник может ошибаться в чем-то. Это субъективное мнение. Кому-то это чрезвычайно понравилось, и слава богу", - отметил он.

Мильчик, друживший с Иосифом Бродским, также считает, что слушателю, не знакомому с оригинальными произведениями, будет трудно разобрать текст в песне: "Там в самой манере исполнения теряются слова. Когда знаешь произведение, их нетрудно узнать. Но если слушатель не знает произведения или забыл, то узнать их довольно трудно".

В записи сингла "Джозеф", первой официально изданной композиции Земфиры с 2013 года, принимали участие электронный музыкант Mujuice, гитарист группы "Обе две" Дмитрий Емельянов, а также Стив Уэтсон и Майк Хиллиер.

Обложку оформляли Гоша Рубчинский и Рената Литвинова.

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