Реклама Подписка Наша редакция Недвижимость

ОкрошкаДжеймса Бонда захотели убить

Дата публикации: Вчера, 09:55 Просмотрено: 120

Актер Дэниел Крэйг и продюсер Барбара Брокколи решили убить Джеймса Бондав новом фильме об агенте 007. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники.

Джеймса Бонда захотели убить

По данным издания, именно это стало причиной разногласий с кинематографистом Дэнни Бойлом, который в итоге покинул режиссерское кресло. Он отказался убивать персонажа, назвав идею «смехотворной».

Как рассказал источник, смерть главного героя должна была стать «эффектной концовкой» 25-го фильма о шпионе. «Шли разговоры о том, чтобы драматично убить Бонда в финале», — заявил собеседник издания.

Он уточнил, что по задумке это должно было создать интригу — выжил ли Бонд на самом деле или же он сможет возродиться после смерти, как Доктор Кто.

Бойл покинул проект ранее в августе. Сообщалось, что это произошло из-за творческих разногласий с продюсерами ленты. Они были недовольны тем, что постановщик хотел сосредоточиться на теме политической напряженности с Россией и ввести в картину русского злодея.

lenta.ru

 

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
три - ноль (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Окрошка Читать все

В мире Читать все