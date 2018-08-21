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Окрошка«Реальный» Гомер Симпсон ужаснул пользователей сети

Дата публикации: Сегодня, 10:08 Просмотрено: 101

Американский художник Мигель Васкес показал, как выглядел бы главный герой мультсериала «Симпсоны» в реальной жизни. Изображение он выложил в Instagram.

«Реальный» Гомер Симпсон ужаснул пользователей сети

Полученный результат напугал пользователей сети.

«Если Гомер выглядит настолько страшно, я даже не могу представить, как выглядит Мо (еще один персонаж «Симпсонов», бармен — прим. «Ленты.ру»)», — написал один из комментаторов.

«Что за чертовщина, я в ужасе», — ответил другой пользователь.

До этого Васкес представил «реальные» версии других анимационных героев, в частности, Губки Боба, брата Марио Луиджи и Чужого.

lenta.ru

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