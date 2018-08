Названы обладатели премии MTV Video Music Awards 2018 года - лучшим видео года стал клип на песню Havana Камилы Кабельо (ВИДЕО)

Дата публикации: Вчера, 11:07 Просмотрено: 246

35-я церемония вручения наград премии MTV Video Music Awards, присуждаемых за создание видеоклипов, состоялась 21 августа в нью-йоркским концертном зале Radio City Music Hall.

Лучшим видео года на церемонии вручения премии был назван музыкальный клип на песню Камилы Кабельо Havana. Певица также стала исполнителем года. Всего же эта 21-летняя кубино-американская исполнительница была представлена в пяти номинациях. Композиция Havana была исполнена Кабельо совместно с хип-хоп-артистом Янг Тагом.

В этом сезоне по числу номинаций на премию лидировала американская рэп-исполнительница Cardi B, отметившись в 12 категориях. Пять из них она делила с певцом Бруно Марсом благодаря совместной работе над видеоклипом к композиции Finesse. В итоге ей удалось завоевать награду в трех категориях, включая "Лучший новый артист" и "Лучшая песня лета" за композицию "I like it", записанную с Bad Bunny и J Balvin.

Также тройную победу одержал популярный в США рэпер Childish Gambino со своим клипом This Is America, который признан лучшим клипом с социальным подтекстом.

Серьезным конкурентом в этом году считался творческий и супружеский дуэт певицы Бейонсе и рэпера Джея-Зи. Как напоминает ТАСС, в июне 2018 года они выпустили дебютный совместный альбом Everything Is Love уже не как сольные певцы, а как дуэт The Carters. Их клип на песню Apeshit претендовал на награды в восьми номинациях, однако в итоге им удалось получить лишь две статуэтки в технических категориях.

Награда в номинации "Лучшее поп-видео" была вручена американке Ариане Гранде за клип на композицию No Tears Left to Cry. Приз у нее оспаривали Камила Кабельо (Havana), Деми Ловато (Sorry Not Sorry), Шон Мендес (In My Blood), Эд Ширан (Perfect) и Пинк (What About Us).

Статуэтку за лучшее рок-видео получил коллектив Imagine Dragons за клип на их хит Whatever It Takes.

В категории "Лучшее хип-хоп-видео" победа досталась рэп-певице Ники Минаж за ролик на композицию Chun-Li.

Премия MTV Video Music Awards была учреждена музыкальным телеканалом MTV в 1984 году, став впоследствии одной из самых престижных наград в сфере создания видеоклипов. Ее лауреатам традиционно вручают статуэтки в виде астронавта в скафандре с флагом, на котором изображен логотип телеканала.

