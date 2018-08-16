Скарлетт Йоханссон стала самой высокооплачиваемой актрисой в 2018 году по версии Forbes

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Скарлетт Йоханссон возглавила рейтинг Forbes самых высокооплачиваемых актрис мира 2018 года. С 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года, она, по оценке издания, заработала 40,5 миллиона долларов, сообщается на сайте Forbes.

Доход актрисы увеличился по отношению к прошлому году в четыре раза благодаря роли черной вдовы в блокбастере студии Marvel "Мстители: Война бесконечности". В 2017 году Йоханссон не попала в топ-10.

Второе место в списке заняла Анджелина Джоли, ее доход составил 28 миллионов долларов. В рейтинг ее вернула работа в картине "Малефисента 2".

На третьем месте расположилась Дженнифер Энистон с 19,5 миллиона долларов. Доход ей продолжает приносить сериал "Друзья", снятый 14 лет назад, а также реклама. В следующем году Forbes ожидает ее взлета в рейтинге после съемок в сериале вместе с Риз Уизерспун, где они, как ожидается, будут получать по 1,25 миллиона долларов за эпизод. Год назад Энистон занимала вторую строчку в рейтинге, ее доход тогда оценивался в в 25,5 миллиона долларов. Уизерспун сейчас на пятом месте с доходом в 16,5 миллиона долларов.

Далее следуют Дженнифер Лоуренс (четвертое место, 18 миллионов долларов), Мила Кунис (шестое место, 16 миллионов), Джулия Робертс (седьмое, 13 миллионов) Кейт Бланшетт (восьмое, 12,5 миллиона), Мелисса Маккарти (12 миллионов) и Галь Гадот (10 миллионов).

Эмма Стоун, ставшая лидером прошлогоднего рейтинга, на этот раз не попала в первую десятку. Дженнифер Лоуренс в 2017 году занимала третье место, Мелисса Маккарти - четвертое, Мила Кунис - пятое. Во вторую пятерку тогда попали Эмма Уотсон, Шарлиз Терон, Кейт Бланшетт, Джулия Робертс и Эми Адамс.

Как отмечает издание, несмотря на то, что ролей для уже не очень молодых актрис не так уж много, 60% женщин, попавших в рейтинг в этом году, старше 40 лет.

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